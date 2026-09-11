Ablasını darbeden eniştesini bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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Ablasını darbeden eniştesini bıçaklayarak öldürdü

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Tokat'da, ablasına şiddet uyguladığını öne sürdüğü 58 yaşındaki eniştesi Tahir Yumuşakkaya'yı çıkan kavgada bıçaklayarak öldüren Mücahit K., jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, ablasına şiddet uyguladığı iddia edilen eniştesini bıçaklayarak öldüren şüpheli jandarma ekiplerince kısa sürede yakalandı.

ŞİDDET İDDİASI

Koçak Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Mücahit K. ile 58 yaşındaki eniştesi Tahir Yumuşakkaya  gece saatlerinde birlikte alkol alırken bir araya geldi. İddiaya göre, ikili arasında bir süre sonra tartışma çıktı. Mücahit K.'nin, eniştesinin ablası H.Y.'ye şiddet uyguladığını öne sürerek duruma tepki göstermesiyle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Ablasını darbeden eniştesini bıçaklayarak öldürdü
Tahir Yumuşakkaya

BIÇAKLA YARALADI

Kavganın büyümesi üzerine Mücahit K., yanında bulunan bıçakla eniştesi Tahir Yumuşakkaya'yı hedef aldı. Ağır yaralanan Yumuşakkaya kanlar içinde kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ablasını darbeden eniştesini bıçaklayarak öldürdü

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk kontrolde, 58 yaşındaki Tahir Yumuşakkaya'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yumuşakkaya'nın cansız bedeni otopsi ve işlemler için Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan şüpheli Mücahit K., jandarma ekiplerinin hızlı çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ablasını darbeden eniştesini bıçaklayarak öldürdü
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ablasını darbeden eniştesini bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika

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