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Bahçeli: Korku tacirliğine soyunanlar, yabancı istihbarat örgütlerinin sızmalarıdır - Son Dakika
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Bahçeli: Korku tacirliğine soyunanlar, yabancı istihbarat örgütlerinin sızmalarıdır

Filistin'e destek yürüyüşünde yaşanan "Hilafet bayrağı" tartışmalarına MHP lideri Devlet Bahçeli de dahil oldu. Bahçeli, "Galata Köprüsü'nde düzenlenen yürüyüşte Kelime-i Tevhid taşıyan masum insanımıza saldıran meczubun eylemi zaman itibarıyla tesadüf değildir. Ey cahiller, ey kendini bilmezler, hilafet bayrağı diye bir şey var mıdır? Korku tacirliğine soyunanlar, yabancı istihbarat örgütlerinin sızmalarıdır" ifadelerini kullandı.

06.01.2024 - 14:35,  Güncelleme: 14:56
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Partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu sertifika töreninde konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'hilafet' tartışmaları hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"HİLAFET BAYRAĞI DİYE BİR ŞEY VAR MIDIR?"

Bayrağı taşıyan kişiye saldıran genci "Meczub" olarak nitelendiren Bahçeli, " Galata Köprüsü'nde düzenlenen yürüyüşte Kelime-i Tevhid taşıyan masum insanımıza saldıran meczubun eylemi zaman itibarıyla tesadüf değildir. Adeta 6 Nisan 1909'da vurulan Hasan Fehmi'nin veya Eminönü'de kurşunlanan Ahmet Samim vakalarının tekrarı yaşatılmak istenmiştir. Kendini bilmezler grubu, hilafet bayrağı diye bir şey var mıdır? Arapça görseli irtica diye sunanlar, yabancı örgütlerin sızmasıdır. Hilafet tartışmasına çanak tutanların hepsi birden hastalıklıdır, açıkça ipotek altındadır. Toplumsal tansiyonu yükseltmek amacıyla el ovuşturan, öfke nöbetlerine kapılmış olan, utanmadan onursuzca partimizin sembolü bozkurdu haydutça kullananların nasıl bir örtülü faaliyet içinde oldukları çok net biçimde görülmektedir" dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları;

"Hayat boyu öğrenmeye inanıyorum. Öğrenmenin yaşı öğretmenin sınırı yoktur. Öğrenmeye kapalı olmak cehalete kucak açmakla eş anlamlıdır. Bugün sivrilen en büyük tehdit cehalettir. Bilmeyene ve bilmediğini bilmeyen aptaldır, ona dikkat edelim. Bilmeyen ve bilmediğini bilen basittir ona öğretelim. Bilen ve bildiğini bilen bilgedir onu takip edelim. Descartes'in dediği gibi var olmanın şartı, var olmanın şuuruna ermektir.

"KERVANIMIZI YAĞMALAMAK İÇİN PUSU ATIYORLAR"

Milli ve manevi değerlerimizin istismar edilmesini provoke edenler laçka tipler, layüsel asalaklardır. Kervanımızı yağmalamak için sürekli pusu attıklarını biliyoruz.

"REJİM ARAYIŞI YOK, OLMASI DÜŞÜNÜLEMEZ"

Türkiye Cumhuriyeti'nin rejim arayışı yoktur, olması düşünülemez. Anayasa'nın 1'inci maddesi devletin şeklini tanımlar. Kuruluş ruhuna, hukuki idaresine, felsefesine, karar ve ilkelerine sonuna kadar sahip çıkacağız. Her türlü polemiğin de karşısında duracağız. Hilafet tartışmasını kamçılayanların, alarm zilleri çalanların hepsi hastalıklıdır.

SÜPER KUPA FİNALİNİN ERTELENMESİ

Türk futbolunda olmayan tek şey futboldur. TFF süreci yönetemediği gibi Fenerbahçe ve Galatasaray da sağduyulu hareket edememiştir. Hiç kimse Atatürk üzerinde siyasi hesaplaşma üzerinde koşmamalıdır. Muhalefet partilerinin Türkiye'yi kötülemek için çok çirkin yollara tevessül ettikleri saklanamaz. Atatürk'le bağlantısı kalmayanların çığırtkanlık yapmaları sahtekar siyasetten başka bir şey değildir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türkiye demektir, istiklal, istikbal demektir."

Bahçeli: Korku tacirliğine soyunanlar, yabancı istihbarat örgütlerinin sızmalarıdır
YORUMLAR (2)
  • Serkan Basar: rüzgar hangi yöne biskevüt o yöne :) ne demek istediğim geçmişe küçük bir yolculukla anlaşılacaktır :) Yanıtla 32 12
  • Rotasız Gassal: Neeee Hortumu Ganalizasyon boruları Yanıtla 0 0

Devlet Bahçeli, Politika, Güncel, Son Dakika

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