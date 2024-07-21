Yumurtalık Belediyesi çalışanları 10 yıl sonra maaşlarını eksiksiz aldı - Son Dakika
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Politika

Yumurtalık Belediyesi çalışanları 10 yıl sonra maaşlarını eksiksiz aldı

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Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, geçmiş yönetimden kalan borçlara rağmen işçi alacaklarını eksiksiz bir şekilde ödedi. Belediyenin 205 milyon lira borcu bulunmasına rağmen Altıok, işçi ve emekçilerin maaşlarını tam olarak yatırdı.

21.07.2024 13:03  Güncelleme: 13:14
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Yumurtalık Belediyesi çalışanları 10 yıl sonra maaşlarını eksiksiz aldı

ADANA - Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, geçmiş yönetimden kalan borçlara rağmen işçi alacaklarını odağına aldı. Aylık ortalama geliri 5 milyon TL olan Yumurtalık Belediyesi'ni geçmişten kalan 205 milyon lira, yani gelirine oranla yüksek bir borçla devralan Başkan Altıok, borç yüküne rağmen işçi ve emekçilerin maaşlarını eksiksiz bir şekilde yatırdı.

Belediyenin 90 milyon TL çeşitli firmalara borcu olduğunu, 24 milyon TL işçi-memurların eski alacaklarının yanı sıra 91 milyon TL ise memur, SGK, stopaj ve vergi ödemeleri olmak üzere toplam 205 milyon lira borcu bulunduğunu kaydeden Başkan Altıok, deyim yerindeyse tam bir inanılmaza imza attı.

Göreve başlamasının ardından geçen 3.5 aylık süre zarfında gider azaltıcı ve gelir artırıcı yoğun bir çalışma yürüten, ilçede hizmetlerin çeşitlendirilmesinde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın büyük desteğini gördüklerini söyleyen Başkan Altıok, bu süreçte belediyenin giderlerini azalttı, gelirleri maksimum seviyeye çıkarttı.

Kısa süre içerisinde 10 yıldır hiçbir zaman tam maaş almayan işçi ve memurların tüm maaşlarını eksiksiz bir şekilde yatıran ve yatırmaya devam edeceklerini vurgulayan Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, işçi ve memura toplamda 25 milyon TL'lik ödeme yaptı. Ödemelerin yaklaşık 7 milyon TL'sinin işçi ve memurların eski alacaklarına istinaden yapıldığını hatırlatan Başkan Altıok, "Emeğin en yüce değer olduğunu bilerek hareket edeceğiz. Emekçilerimizin alın teri kurumadan alacaklarını eksiksiz yatırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Uzun yıllardan sonra alın terlerinin karşılığını aldıkları için mutluluklarını paylaşan emekçiler, "Her ay maaş günümüz geldiğinde hesabımıza yatan para 6.000 TL oluyordu. Maaş gününde hesabımıza yatan para hiçbir ihtiyacımızı karşılamamıza yetmiyordu. Çok büyük sıkıntılara düştüğümüzde yalvar-yakar ilave olarak 2-3 bin lira parça parça para alıyorduk. Maalesef kendi alacağımızı bizlere dilenci sadakası gibi ödediler. Her ay içeride alacağımız kalıyordu. Bazı arkadaşlarımızın, içeride 250 bin, kimi arkadaşlarımızın 180 bin, kimimizin 120 bin TL alacağımız kalmıştı. Eski belediye yönetimi bizi ekonomik yönden çok zor durumda bıraktı. Telafisi ağır yaralar aldık. Çöp kamyonunun arkasında Adana sıcağında akşama kadar çalışan bir temizlik personeli arkadaşımızın maaşını alamaması içler acısı bir durumdu. Sağ olsun Erdinç Altıok başkanımız, göreve geldiği günden bu yana cebimiz para görmeye başladı. Evimizin ihtiyaçlarını karşılamaya başladık" dediler.

10 yıldır belediyede çalışan pek çok işçi bugüne kadar tam maaşlarının ne kadar olduğunu dahi bilmediklerini, bu konularda kendilerine en ufak bir bilgi verilmediğini dile getirdiler. Erdinç Altıok'un belediye başkanı seçilmesinin hemen ardından Nisan ayında ilk defa maaşlarını hesaplarında gördüklerinde tam maaşlarının ne kadar olduğunu öğrendiklerini belirten çalışanlar, "Allah başkanımızdan razı olsun. 1 Nisan'dan bu yana her ay mesailerimizle birlikte tüm alacaklarımızı gününde ve eksiksiz olarak alıyoruz. Ayrıca, eski alacaklarımıza istinaden de bizlere ödeme yapıldı. Maddi olarak uzun yıllardan sonra bir nefes almış olduk. Başkanımıza teşekkür ederiz" diye konuştu.

Yumurtalık Belediyesi çalışanları 10 yıl sonra maaşlarını eksiksiz aldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Yumurtalık Belediyesi çalışanları 10 yıl sonra maaşlarını eksiksiz aldı - Son Dakika

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