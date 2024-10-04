Yumurtalık'ta Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Politika

Yumurtalık'ta Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor

Yumurtalık\'ta Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor

Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, Akdeniz Mahallesi'ndeki asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Altıok, sosyal demokrat ve halkçı belediyecilik anlayışı ile vatandaşların hayat şartlarını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını vurguladı.

04.10.2024 10:36  Güncelleme: 10:41
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Akdeniz Mahallesi'ndeki asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, kaynakları doğru kullanıyor, hemşerilerinin hayat şartlarını kolaylaştırmaya özen gösteriyor

Adana'nın güzide sahil ilçesi Yumurtalık'ta Akdeniz Mahallesi'ndeki asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen, sosyal demokrat ve halkçı belediyecilik anlayışıyla öne çıkan, sahillerde ailelere özel alanlar açan, makul fiyatlarla yiyecek-içecek satan 'Güney Yıldızı Büfesi'nı halkın hizmetine sunan, büfede birbirine çok yakışan çay+simit ikilisini 5 lira gibi sembolik bir ücretle vatandaşa ulaştıran, öğrencilere ücretsiz çorba ikram eden, ilçenin her bölgesinde etkin bir temizlik seferberliği başlatan Başkan Altıok, bu kez asfalt çalışmalarında ekip arkadaşlarını yalnız bırakmadı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın desteğini her alanda hissettiklerini belirten Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, bu kapsamda Akdeniz Mahallesi'ndeki asfalt çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

Okulları, camileri, köyleri, park, cadde ve sokakları ışıl ışıl bir ilçe için ekiplerin titizlikle çalıştığını vurgulayan, Yumurtalık halkı ile her an iç içe olan, mahalle muhtarlarıyla sık sık görüşen, rutin belediyecilik hizmetlerinin dışına çıkan ve hemşehrilerinin ekonomik durumlarını da gözeterek hareket eden Başkan Erdinç Altıok, "Yumurtalık Belediyesi olarak asli görevlerimizi yerine getirirken elbette ki vatandaşlarımızın sosyal ve ekonomik durumlarını da göz önüne alıyoruz. Yerel yönetimlerin odağında tabi ki öncelikle insan vardır. Ardından doğa, çevre, su kaynakları, hayvanlar, çiçekler, böcekler, tarım alanları da yerel yönetimlerin odağına alması gereken unsurlardır. Yumurtalık'ta insanlarımızın zor hayat şartlarını kolaylaştırmaya yönelik çalışmaları önceliyoruz. Bunu yaparken tüm kaynaklarımızı doğru kullanmaya özen gösteriyoruz" dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın destekleriyle Akdeniz Mahallesi'nde gerçekleştirilen asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Altıok, "Temiz bir doğa, sürdürülebilir bir gelecek en büyük sorumluluğumuz. İlçemizin her noktasında, tüm doğasına ve doğal güzelliklerine saygı duyarak çalışmalarımızı özenle sürdürüyoruz. Bundan sonraki süreçte de aynı sorumlulukla hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Yumurtalık'ta Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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