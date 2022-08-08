Miçotakis: "Bilseydim buna asla izin vermezdim" - Son Dakika
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Miçotakis: "Bilseydim buna asla izin vermezdim"

08.08.2022 15:28
Miçotakis: "Bilseydim buna asla izin vermezdim"

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, muhalefetteki Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK) Lideri Nikos Androulakis'in, 2021'de Yunanistan istihbarat servisinin kendisini dinlediği iddiaları için, "Yaşananların farkında değildim. Bilseydim buna asla izin vermezdim" dedi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, muhalefetteki Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK) Lideri Nikos Androulakis'in, 2021'de Yunanistan istihbarat servisinin kendisini dinlediği iddiaları için, "Yaşananların farkında değildim. Bilseydim buna asla izin vermezdim" dedi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Yunan Ulusal İstihbarat Teşkilatı'nın (EYP) Başkanı Panagiotis Kontoleon'un, Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK) Lideri Nikos Androulakis ve CNN Yunanistan'ın ekonomi muhabirlerinden Thanasis Koukakis'in telefonlarının dinlendiğine dair iddialar hakkında yeni bir açıklamada bulundu. Başbakan Miçotakis açıklamasında, "Cumhuriyetimizde karanlığa izin yok. Bu yüzden sizinle son gelişmeler hakkında açıkça konuşmak istiyorum. Birkaç gün önce, Eylül 2021 tarihinde Ulusal Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Nikos Androulakis'in cep telefonuyla yasal bağlantı kurduğunu öğrendim. Milli İstihbarat Teşkilatı bu eylemin siyasi boyutunu hafife aldı. Halkın Ulusal Güvenlik Servislerine olan güveninde çatlaklara yol açtılar. Tam da bu nedenle EYP Başkanı derhal görevden alındı. Başbakanlık Genel Sekreteri ise objektif siyasi sorumluluğu üstlendi ve istifasını sundu. Yaşananların farkında değildim ve açıkçası bilseydim buna asla izin vermezdim" dedi.

Başbakan Miçotakis yaptığı açıklamada, "Hükümetimiz, araştırma için Soruşturma Komisyonu'nun kurulmasını kabul etti. Çünkü böylesine sorumlu bir süreç, siyaset arenasında bir casus dizisi haline getirilemez. Bu tartışmalar, EYP'nin ulusal katkısının azalmasına neden olmamalıdır. Siyasi tartışmaların ulusal güvenliğin altını oymasına izin veremeyiz. Tehlikeli bir dünyada yaşıyoruz. Ama biz demokratik bir devletiz. Vatandaşlarının güvenliğini, özel alanını ve iletişimin gizliliğini korunması için kutsal bir yükümlülüğümüz var. Birlikte daha sağlam ve zamana dayanıklı demokratik kurumlar inşa edebilmemiz için bu yolda yürümeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı. - ATİNA

YORUMLAR
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Yunanistan'da istihbaratın muhalefet liderini dinlemesi sonrası açıklama yapan Miçotakis: Haberim yoktu Yunanistan'da istihbaratın muhalefet liderini dinlemesi sonrası açıklama yapan Miçotakis: Haberim yoktu Miçotakis: 'Haberim yoktu, buna asla izin vermezdim. Hata için bir özür borçluyum' Miçotakis: 'Haberim yoktu, buna asla izin vermezdim. Hata için bir özür borçluyum'
Kaynak: İHA

Kiryakos Miçotakis, Yunanistan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Miçotakis: 'Bilseydim buna asla izin vermezdim' - Son Dakika

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