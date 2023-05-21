Komşu genel seçimler için sandık başına gidiyor! Yunanistan'da 3 adaylı seçim gerçekleşecek - Son Dakika
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Komşu genel seçimler için sandık başına gidiyor! Yunanistan'da 3 adaylı seçim gerçekleşecek

21.05.2023 14:35

Yunanistan'da halk genel seçimler için bugün sandık başına gidiyor. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, SYRIZA lideri Aleksis Çipras ve PASOK lideri Nikos Andrulakis'e karşı mücadele verecek. Anketlerde Miçotakis'in partisinin seçimi önde kapatacağı tahmin ediliyor.

Yunanistan'da genel seçimler için oy kullanma işlemi başladı. Seçmenler sabah 07.00'den akşam 19.00'a kadar oy kullanabilecek. Sandık başına giden seçmenler, 27 siyasi parti, 8 ittifak ve 1 bağımsız aday arasında tercih yapacak. Yunanistan Başbakanı Kirikaos Miçotakis, SYRIZA lideri Aleksis Çipras ve PASOK lideri Nikos Andrulakis'e karşı mücadele verecek.

20.30 GİBİ AÇIKLANACAK

Yunanistan'daki seçim sistemine göre, seçmenler sadece parti ve ittifakları seçmiyor, aynı zamanda partilerin milletvekili adayları arasında da tercih yapıyor. Sandıkların kapanmasıyla sandık çıkış anketleri de yayınlanabilecek.

Yunanistan İçişleri Bakanlığının 20.30 itibarıyla resmi olmayan ilk sonuçları açıklamaya başlaması bekleniyor.

10 MİLYONA YAKIN İNSAN OY KULLANACAK

Ülkede kayıtlı yaklaşık 9 milyon 800 bin seçmen bulunuyor. 2016'daki kararla oy kullanma yaşının 18'den 17'ye düşürülmesinin ardından bu yılki genel seçimlerde ilk kez 17 yaşındaki seçmenler de oy kullanabiliyor. İlk kez oy kullanabilecek 17 yaşındaki seçmen sayısı 112 bin 97 olarak kayıtlara geçerken, yaşları 17 ila 21 olan seçmen sayısı ise 438 binin üzerinde. Bugün sandıktan çıkacak sonuçlarla hükümet kurulamaması halinde, seçmenlerin ikinci kez sandığa gitmesi gerekecek. Ancak sandığa ikinci kez gidildiğinde, en çok oy alan parti, mecliste fazladan 20 sandalyeye sahip olacak.

Kaynak: AA
YORUMLAR (2)
  • Zafer Oğuz: RTE orayada başkanlık yapar merak etmeyin Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Komşu genel seçimler için sandık başına gidiyor! Yunanistan'da 3 adaylı seçim gerçekleşecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Komşu genel seçimler için sandık başına gidiyor! Yunanistan'da 3 adaylı seçim gerçekleşecek - Son Dakika
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