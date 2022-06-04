Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Lazaris, PKK, FETÖ ve DHKP-C gibi terör örgütleri nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı - Son Dakika
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Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Lazaris, PKK, FETÖ ve DHKP-C gibi terör örgütleri nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

04.06.2022 00:35
Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Lazaris, PKK, FETÖ ve DHKP-C gibi terör örgütleri nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Christodoulos Lazaris, Yunanistan'da Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği civarında düzenlenen PKK gösterisi, PKK, FETÖ ve DHKP-C gibi terör örgütleri nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Christodoulos Lazaris, Yunanistan'da Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği civarında düzenlenen PKK gösterisi, PKK, FETÖ ve DHKP-C gibi terör örgütleri nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Alınan bilgilere göre, Bakanlığa çağrılan Lazaris'e Türkiye'nin konuya ilişkin görüşleri ve tepkileri iletildi. Lazaris'e adı geçen terör örgütlerinin Yunanistan'da propaganda, finansman ve eleman temini faaliyetlerini rahatlıkla yürüttüğü ve terörle iltisaklı çevreler için Yunanistan'ın güvenli liman kimliğinin arttığı ifade edildi. Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden teröristlerin her türlü lojistik ve eğitim imkanlarından yararlandıkları Lavrion kampı örneği Lazaris'e gösterildi.

Lavrion kampının Irak ve Suriye'deki PKK kamplarıyla kıyaslanabilir ölçüde bir terör yuvası haline geldiği görüşü de aktarılan Lazaris'e, bu kamptan başlayıp Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği civarında aleni PKK gösterisi haline gelen eylem dolayısıyla Türkiye'nin tepkisi ve konuya ilişkin görüşleri iletildi.

Görüşmede Yunanistan'daki Türk temsilciliklerinin ve vatandaşlarının güvenliğine yönelik kaygılar da dile getirildi, terörle mücadelede etkili iş birliği beklentisi tekraren ifade edildi.

Ayrıca Yunanistan'ın terörle mücadelede komşuluk ilişkilerinden ve uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesinin gerekliliği de vurgulandı. - ANKARA

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Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Lazaris, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Lazaris, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı Terör örgütü PKK ve FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı Terör örgütü PKK ve FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Kaynak: İHA

Yunanistan, Ankara, PKK, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Lazaris, PKK, FETÖ ve DHKP-C gibi terör örgütleri nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı - Son Dakika

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