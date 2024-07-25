Politika

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Bulgaristan'ın Şumnu Kenti Hitrino Belediye Başkanı Nuridin İsmail'i makamında konuk etti. İki şehir arasındaki dostluk ve iş birliği bağlarının güçlendirilmesi hedeflenilen ziyarette kültürel ve sosyal projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Manisa'ya gelen Bulgaristan'ın Şumnu kenti Hitrino Belediye Başkanı Nuridin İsmail, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ı makamında ziyaret etti. Nuridin İsmail'e Cihan Pehlivanı Kocayusuf Derneği Başkanı Süleyman Tuna eşlik etti. Görüşme sırasında iki şehir arasında gerçekleştirilebilecek ortak projeler, kültürel etkinlikler ve ilişkilerin geliştirilmesi için yapılması gerekenler detaylı bir şekilde ele alındı. Başkan Balaban, Hitrino Belediye Başkanı İsmail'i ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, "Karşılıklı ziyaretler ve iş birliği projeleri, şehirlerimiz arasındaki bağı güçlendirecektir" dedi. Başkan İsmail ise Yunusemre Belediyesi'nin misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti. - MANİSA