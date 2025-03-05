Yunusemre Belediyesi\'nden Kadın Hakları İçin Önemli Adımlar

Politika

Yunusemre Belediye Meclisi Mart ayı toplantısında, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ve sosyal yardımlar gündemdeydi. Meclis, kadın haklarına dikkat çekerken, çeşitli destek projeleri için şartlı bağış kararını oy birliğiyle aldı.

Yunusemre Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Semih Balaban başkanlığında yapıldı. Millet Çarşısı Etkinlik Salonu'nda düzenlenen toplantıda 43 madde görüşüldü. İki oturum halinde gerçekleştirilen toplantıda, 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü öncesi kadın meclis üyeleri, 8 Mart kokartlarıyla ön sıradaydı. Üçpınar Mahallesi'nde yapılan futbol sahasına Ali İrfan Yar isminin verilmesi meclis gündemindeydi. Maddeye ilişkin söz alan CHP Grup Başkanvekili Erdinç Yavaşlı yaptığı açıklamada, "Ali İrfan Yar, Manisa futboluna büyük hizmetler verdi. Sümerbankspor'un büyük emekçisidir" dedi. Madde oy birliği ile kabul edildi.

Meclis, yardım yapmak isteyen vatandaşların da desteği ile 'Anne Bebek Destek Paketi', 'Aile Destek Paketi', 'Sokak Hayvanları Mama Destek Paketi' ve 'Eğitim Destek Paketi' olarak planlanan sosyal projelere yapılacak yardımın, kendi destek paketi dışında kullanılmaması şartıyla, belediyece şartlı bağış alınmasını ve sosyal yardım yönetmeliği çerçevesinde şartlı ayni ve nakdi bağış konusunu da görüştü. Madde oy birliği ile kabul edildi. Yunusemre Belediyesi'nin Edirne'nin Enez ilçesi ile kardeş belediye olmasına ilişkin madde de oy birliği ile kabul edildi.

Güçlü kadın, güçlü toplum vurgusu

Toplantı sonunda kadın meclis üyeleriyle birlikte hazırladıkları açıklamayı okuyan Belediye Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan, bu günün önemine vurgu yaparken, 8 Mart Cumartesi günü saat 22.00'de düzenlenecek gece yürüyüşüne davet etti. Arslan açıklamasında, "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, kadın dayanışmasının ön plana çıkması anlamında önemli bir gün. Kadın meclis üyeleri olarak ortak bir bildiri hazırladık. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, kadın hakları mücadelesinin uluslararası simgesi haline gelmiş bir anma günüdür. Aynı zamanda kadının toplumsal, ekonomik, siyasi ve kültürel hayatta karşılaştığı sorunları dile getirmek, çözüm yolları aramak için önemli bir fırsattır. Kadınlar, hayatın her alanında büyük sorumluluklar üstlenmiş, tarih boyunca emek ve mücadeleleriyle dünyayı daha yaşanabilir bir yer haline getirmiştir. Ancak ne yazık ki günümüzde hala kadınlar eşit haklara tam anlamıyla sahip değildir. Kadına yönelik şiddet ve istihdamda eşitsizlik en önemli gündem maddelerinden biridir. Özellikle karar alma mekanizmalarında yetersiz temsiliyet, kadınların sorunlarının erkekler tarafından anlaşılmasını ve çözüme kavuşturulmasını zorlaştırmaktadır. Manisa'dan örnek verecek olursak; 2024 yılında ilçemizde yaşayan 269 bin 160 kişiden 134 bin 139'u erkek, 135 bin 21'i kadındır. Çalışma hayatına bakacak olursak Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren 173 firmada çalışan sayısı 61 bin 500'dür. Bu çalışanların yalnızca 16 bin 500'ü kadındır. İlimizde 10 milletvekilinden 2'si kadın, 17 belediye başkanımızdan 1'i kadın, ilimizdeki siyasi partilerin il başkanlarından 1'i kadın, ilçemizdeki 87 mahalle muhtarımızdan 6'sı kadındır. Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 89 meclis üyesinden 7'si kadın. 38 kişiden oluşan ilçe belediye meclisimizin ise 8'i kadındır. Tüm kadınlarımızı mahalle meclislerinden başlamak üzere mücadele ve dayanışmaya davet ediyoruz. Kadınların yaşam hakkını, emeğini ve söz hakkını savunmak hepimizin sorumluluğudur. Çünkü güçlü kadın, güçlü toplum demektir" dedi. Mecliste grubu bulunan partilerin grup başkanvekilleri de 8 Mart ve Ramazan ayını kutladı.

Nisan ayı meclis toplantısının 8 Nisan Salı günü saat 18.00'de yapılması kararlaştırıldı.

Başkan Balaban daha sonra Yunus Emre Kültür Parkı'nda meclis üyeleriyle birlikte iftar yaptı. - MANİSA