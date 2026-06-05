Yunusemre Meclisi'nde Özgür Özel gerginliği - Son Dakika
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Yunusemre Meclisi'nde Özgür Özel gerginliği

Yunusemre Meclisi\'nde Özgür Özel gerginliği
05.06.2026 14:33  Güncelleme: 14:35
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Yunusemre Belediye Meclisi'nde CHP'nin Genel Başkan Özgür Özel'e destek bildirisi okuması sırasında CHP ve AK Parti grupları arasında gerginlik yaşandı. Başkan Balaban, meclisin siyasi konuların da konuşulabileceği bir yer olduğunu belirtti.

Yunusemre Belediye Meclisi'nde CHP'nin Genel Başkan Özgür Özel'e destek bildirisi okuması sırasında CHP ve AK Parti grupları arasında gerginlik yaşandı. Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, "Bu meclis sadece el kaldırılıp indirilen bir yer değildir, siyasi konular da konuşulur" dedi.

Yunusemre Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Semih Balaban başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 31 gündem maddesi görüşülürken, CHP Grup Başkanvekili Ayça Çiğdem Kököz'ün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e destek bildirisi okumak istemesi üzerine mecliste kısa süreli gerginlik yaşandı.

AK Parti Meclis Üyesi Muhammed Arif Alkan, söz konusu açıklamanın belediye meclisinin gündemiyle ilgili olmadığını belirterek itiraz etti. CHP ve AK Parti grupları arasında başlayan tartışma, karşılıklı sözlü müdahalelerle büyürken, Belediye Başkanı Semih Balaban araya girerek meclisin siyasi konuların da konuşulabileceği demokratik bir platform olduğunu ifade etti.

"Siyasi konuları da konuşuruz"

Başkan Balaban yaptığı açıklamada, belediye meclislerinin yalnızca yerel hizmetlerin görüşüldüğü yerler olmadığını belirterek, "Burası sadece belediye konularının konuşulduğu bir meclis değildir. Türkiye'de ve dünyada yaşanan gelişmeler de burada değerlendirilebilir. Bu meclis siyasi bir meclistir. Yeri geldiğinde siyasi konuları da konuşuruz. Özgür Özel, Manisa'nın gururu ve bizim kırmızı çizgimizdir. Muhalefetin söz hakkını bugüne kadar hiçbir zaman engellemedik. Saygı çerçevesinde her türlü eleştiriye açığız" dedi.

"Özgür Özel yalnız değildir"

Tartışmaların ardından CHP Grup Başkanvekili Ayça Çiğdem Kököz tarafından okunan bildiride, CHP'nin kurultay iradesine sahip çıkıldığı vurgulandı. Bildiride, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanında oldukları belirtilerek, parti iradesinin mahkeme kararlarıyla değil, örgütün ve halkın iradesiyle şekilleneceği ifade edildi.

Kököz, açıklamasında CHP'nin demokrasi mücadelesini sürdürmeye devam edeceğini belirterek, tüm demokratları birlik ve dayanışma içinde hareket etmeye davet etti.

Meclis toplantısı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi. Temmuz Ayı Meclis Toplantısı'nın 7 Temmuz Salı günü saat 18.00'de Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı İsmail Hakkı Tonguç Konferans Salonu'nda yapılması kararlaştırıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Yönetim, Özgür Özel, AK Parti, 3. Sayfa, Politika, Balaban, Son Dakika

Son Dakika Politika Yunusemre Meclisi'nde Özgür Özel gerginliği - Son Dakika

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