Yüreğir'de 'Güçlü Kadınlar; Sağlıklı Nesiller Projesi' İle Kadınlara Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Yüreğir'de 'Güçlü Kadınlar; Sağlıklı Nesiller Projesi' İle Kadınlara Destek

Yüreğir\'de \'Güçlü Kadınlar; Sağlıklı Nesiller Projesi\' İle Kadınlara Destek

Yüreğir Belediyesi'nin Sağlıklı Nesiller Kooperatifi ile hayata geçirdiği proje kapsamında eğitim alan kadınlar, Yüreğir Gastronomi Merkezi'nde mangal etkinliği düzenleyerek öğrendiklerini pratikte uygulama şansı buldu. Proje, kadınların istihdamını artırmayı ve sağlıklı gıdaya erişimlerini kolaylaştırmayı hedefliyor.

03.02.2025 13:36  Güncelleme: 13:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüreğir Belediyesi'nin Sağlıklı Nesiller Kooperatifi ile birlikte hayata geçirdiği 'Güçlü Kadınlar; Sağlıklı Nesiller Projesi' kapsamda eğitim alan kadınlar, Yüreğir Gastronomi Merkezi'nde mangal başına geçti. Edindikleri bilgileri pratikte sınama fırsatı bulan kadınlara kent protokolü de destek oldu.

Yüreğir Belediyesi ile Sağlıklı Nesiller Kooperatifi'nin Adana'daki çölyak hastalarının karşılaştığı zorluklara çözüm üretmek, gluten intoleransı olan kişilerin sağlıklı gıdalara erişimini kolaylaştırarak, yaşam kalitesinin artırmak ve Adana'da kadınlar için yeni iş imkanları oluşturmak amacıyla hayata geçirdiği 'Güçlü Kadınlar; Sağlıklı Nesiller Projesi' kapsamında eğitim alan kadınlar, Yüreğir Gastronomi Merkezi'nde mangal başına geçti.

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı ve eşi Fidelya Demirçalı'nın ev sahipliğini yaptığı etkinliğe Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Sağlıklı Nesiller Kooperatifi Başkanı Süreyya Kılçık, Proje Koordinatörü Özkan Evren, Tüm Restoran ve Turizmciler Derneği Adana Şube Başkanı Biral Serttaş katıldı. Proje kapsamında eğitim alan kadınlar mangal başına geçerek Adana kebabı yaptı. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte edindikleri bilgileri pratikte sınama fırsatı bulan kadınlara kent protokolü de destek oldu.

Kadınların üretimdeki yerini, kadın istihdamını artırmayı hedeflediklerini, kadınların sosyalleşmesini desteklediklerini belirten Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, 'Güçlü Kadınlar; Sağlıklı Nesiller Projesi' ile 96 kadına aşçılık ile birlikte 'Finans Yönetimi', 'Liderlik', 'Sıfır Atık Yönetimi', 'Dış Ticaret' ve 'Yeşil Enerji' gibi konu başlıklarında da eğitimler verildiğini söyledi.

Eğitim programlarında başarılı olan 30 kadının, Adana'daki restoranlarda istihdam edileceğini belirten Başkan Demirçalı, evlerinde üretim yapan diğer kadın katılımcıların ürettiği yemeklerin de mobil mutfak ile valilik, belediye, adliye önü gibi noktalarda satışa sunulacağını, böylece kadınların, üretim, satış ve pazarlama alanlarında uzmanlaşmasının hedeflendiğini ifade etti.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise "Kadın emeğinin değerini bilen, kadın istihdamını artırmak için çalışan herkesi kutluyorum. Kadınların üretimde daha fazla yer alması için desteğimizi sürdüreceğiz." diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Gastronomi, Politika, Yüreğir, Kadın, Yaşam, adana, Son Dakika

Son Dakika Politika Yüreğir'de 'Güçlü Kadınlar; Sağlıklı Nesiller Projesi' İle Kadınlara Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:20 Dolar uçmaya başladı Bu rakamı ilk kez gördü Dolar uçmaya başladı! Bu rakamı ilk kez gördü
13:59 YPG’li teröristlerden Münbiç’te bomba yüklü araçla saldırı YPG'li teröristlerden Münbiç'te bomba yüklü araçla saldırı
13:15 Bakanlık’tan Turbo Turabi’nin skandal şarkısına erişim engeli talebi Bakanlık'tan Turbo Turabi'nin skandal şarkısına erişim engeli talebi
12:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan törene damga vuran sözler: Adeta yalvarıyorum, buna prim vermeyin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan törene damga vuran sözler: Adeta yalvarıyorum, buna prim vermeyin
12:08 Ege Denizi’nde art arda depremler Bölge 5.1 ile sallandı Ege Denizi'nde art arda depremler! Bölge 5.1 ile sallandı
22:08 Sandalyede ölü bulunan şahsın katil zanlısı olan kadın, kameralardan yakalandı Sandalyede ölü bulunan şahsın katil zanlısı olan kadın, kameralardan yakalandı
21:50 Dolmuş şoförlerinin kavgasında ortalık savaş alanına döndü Dolmuş şoförlerinin kavgasında ortalık savaş alanına döndü
21:21 İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın paylaşımını alıntılayıp ’hodri meydan’ dedi İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımını alıntılayıp 'hodri meydan' dedi
21:13 Fenerbahçe, Çaykur Rizespor’u 3-2 mağlup etti Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti
20:57 İhbara giden ekipler hayatının şokunu yaşadı, hepsi yaşlı çiftin evinden çıktı İhbara giden ekipler hayatının şokunu yaşadı, hepsi yaşlı çiftin evinden çıktı
20:47 Putin’den Trump’a övgü dolu sözler: Hepsi sahibinin ayaklarına çöküp kuyruklarını sallayacak Putin'den Trump'a övgü dolu sözler: Hepsi sahibinin ayaklarına çöküp kuyruklarını sallayacak
20:34 Lahmacuna ketçap sıkıp akıllarınca intikam aldılar Sıradaki yemek de mantıymış Lahmacuna ketçap sıkıp akıllarınca intikam aldılar! Sıradaki yemek de mantıymış
20:14 Maça damga vurdu: Bu pozisyonun ardından penaltı ve kırmızı kart kararı çıktı Maça damga vurdu: Bu pozisyonun ardından penaltı ve kırmızı kart kararı çıktı
20:07 Denizli’de 7 katlı apartmanda yangın Mahsur kalanlar var Denizli'de 7 katlı apartmanda yangın! Mahsur kalanlar var
19:52 NASA tarih verdi Dünya’ya çarpabilecek bir asteroit var NASA tarih verdi! Dünya'ya çarpabilecek bir asteroit var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2025 15:01:11. #1.13#
SON DAKİKA: Yüreğir'de 'Güçlü Kadınlar; Sağlıklı Nesiller Projesi' İle Kadınlara Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.