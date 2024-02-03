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Zafer Partisi, 2024 Mahalli İdareler Seçimleri için adaylarını açıkladı - Son Dakika
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Politika

Zafer Partisi, 2024 Mahalli İdareler Seçimleri için adaylarını açıkladı

Zafer Partisi, 2024 Mahalli İdareler Seçimleri için adaylarını açıkladı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi partisinin Bursa ve Yalova ile bazı ilçelerindeki belediye başkan adaylarını açıkladı. Özdağ, Bursa'da Bayram Kazancı'yı, Yalova'da ise Mevlüt Yıldırım'ı belediye başkan adayı olarak duyurdu.

03.02.2024 22:19
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi partisinin Bursa ve Yalova ile bazı ilçelerindeki belediye başkan adaylarını açıkladı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde aday tanıtım toplantısında konuşan Özdağ, Bursa'da belediyecilik anlamında sunacakları hizmetlerden söz etti.

Konuşmasının ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayının Bayram Kazancı, Yalova Belediye Başkan adayının Mevlüt Yıldırım olduğunu duyuran Özdağ, Bursa ve Yalova'nın ilçelerinin de başkan adaylarını açıkladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Zafer Partisi, 2024 Mahalli İdareler Seçimleri için adaylarını açıkladı - Son Dakika


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