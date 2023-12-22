Ümit Özdağ: AK Parti, bu iktidardan daha kötü muhalefet olduğu için seçimleri kazandı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, " AK Parti, 2015 Haziran hariç 2002'den beri girdiği her seçimi kazandı. Çünkü bu ülkede bu iktidardan daha kötü muhalefet vardı şimdiye kadar, sarı muhalefet vardı." dedi.

Çeşitli programları kapsamında Erzurum'a gelen Özdağ, Kars Kapı Şehitliği'ni ziyaret ettikten sonra Cumhuriyet Caddesi'nde esnafla buluştu.

Ardından Atatürk Evi'ne geçen Özdağ, beraberindekilerle Erzurum Kongre Binası'nı ziyaret etti.

Partisinin Erzurum İl Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştiren Özdağ, burada partiye katılanlara rozet takdim etti.

Palandöken ilçesindeki bir tesiste de gençler ve partililerle bulaşan Özdağ, burada yaptığı konuşmada, 13 milyon sığınmacı ve kaçağı taşıyarak hiçbir ülkenin ekonomisinin yükseltemeyeceğini, ancak batacağını savundu.

Özdağ, şöyle devam etti:

" AK Parti, 2015 Haziran hariç 2002'den beri girdiği her seçimi kazandı. Çünkü bu ülkede bu iktidardan daha kötü muhalefet vardı şimdiye kadar, sarı muhalefet vardı. Bu iktidarı ayakta tutan muhalefet vardı, Zafer Partisi yoktu. Bunlar Hacivat ve Karagöz gibi bir perdenin önünde yılarca milleti oyaladı. Parti olarak Meclis'te '10 yıl boyunca yabancılar oy kullanmasın' diye önerge verdik. Ne CHP ne İYİ Parti destek vermedi. Hatta eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 3 defa açıklama yaptı ve 'öyle abartılacak kadar vatandaşlık verilmiyor' dedi. Sonunda seçimler kaybedildi, seçimlerden sonra ise Kılıçdaroğlu, 'milyonlarca sığınmacı oy kullandı onun için kaybettik' dedi. Peki yalan mı söylediniz? Yıllardan beri yalan söylüyorlar."

Özdağ, programa katılanlardan partilerine destek isteyerek, "Bir konuda söz veriyoruz. Alışveriş merkezleri, saraylar inşa etmeyeceğiz ama bütün üniversite öğrencilerinin kalacağı tek kişilik odalardan oluşan yurtlar oluşturacağız, söz." diye konuştu.

Bir gazetenin, "Teğmenler cuntasının Ümit Özdağ ile irtibatı çıktı" şeklinde manşet attığını dile getiren Özdağ, "Yalan tabi, teğmenlerden cunta olmaz, benim bir irtibatım yok da benim bütün Atatürk'e Türk milletine bağlı, albaylarla, generallerle, subaylarla, uzman erbaşlarla, polislerle ve jandarmayla gönül bağım, fikir bağım var." diye konuştu.

Programa, Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Dinçer Çolak, Genel Sekreter Cezmi Polat, İl Başkanı Abdulhamit Uzun ve partililer katıldı.