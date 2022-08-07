Ümit Özdağ'ın Ordu iddiası sonrası İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: Bir deliyi başımıza saldılar

Sık sık mültecilerle ilgili yaptığı çıkışlarla gündeme gelen Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, yine ortaya çok konuşulacak bir iddia attı.

"HALK İÇİN HARCANMASI GEREKEN 8 MİLYON SURİYE'YE AKTARILDI"

Özdağ, Ordu Valiliği'nin Suriye'ye 8 milyon TL aktardığını belirterek, "Valiliklere yazı yollanarak il bütçelerinden briket evler için kaynak aktarmaları istendi. Ordu Valiliği Ordu halkı için harcaması gereken 8 milyon TL'yi Suriye'ye aktardı. Seçimden önce bazı Suriyelileri şov amaçlı İdlib'e yollayıp orada besleyecekler" paylaşımı yaptı.

ORDU VALİLİĞİ: AMAÇ PROVOKASYON

Söz konusu iddialar sonrasında Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise"Bu iddia tamamıyla gerçek dışı ve provokasyon amaçlıdır. Valiliğimizden gönderilen ne bir ödenek ne de il bütçesinden yapılan bir harcama söz konusudur. Hayırsever vatandaşların STK'lara yaptığı bağışlarla gerçekleşen projeye, 2020 yılında 35 briket yapımı için ilimizdeki STK'lar ve hayırsever iş insanlarımız toplam 210 bin TL bağış ile katkıda bulunmuştur" denildi.

ÇATAKLI: BİR DELİYİ BAŞIMIZA SARDILAR

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı da Özdağ'ın bu iddiaları üzerine açıklama yaptı. Ordu Valiliği'nin açıklamasını alıntılayan Çataklı, "Bir deliyi başımıza saldılar. Uğraşıp duruyoruz. Hayırlısı Allah'tan. Ümit Özdağ'ın bitmek bilmeyen, koskoca yeni yalanına Ordu Valiliğimizin cevabı" dedi.