Ümit Özdağ'ın Ordu iddiası sonrası İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: Bir deliyi başımıza saldılar - Son Dakika
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Ümit Özdağ'ın Ordu iddiası sonrası İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: Bir deliyi başımıza saldılar

07.08.2022 09:43

Sığınmacılar özelinde iddialarıyla bilinen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ordu Valiliği'nin 8 milyon TL'yi Suriye'ye aktardığını öne sürdü. Ordu Valiliği söz konusu iddiayı "Provokasyon" ifadeleriyle yalanlarken, İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı sosyal medya hesabından Özdağ'a yönelik, "Bir deliyi başımıza saldılar. Uğraşıp duruyoruz. Hayırlısı Allah'tan." tepkisini gösterdi.

Sık sık mültecilerle ilgili yaptığı çıkışlarla gündeme gelen Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, yine ortaya çok konuşulacak bir iddia attı.

"HALK İÇİN HARCANMASI GEREKEN 8 MİLYON SURİYE'YE AKTARILDI"

Özdağ, Ordu Valiliği'nin Suriye'ye 8 milyon TL aktardığını belirterek, "Valiliklere yazı yollanarak il bütçelerinden briket evler için kaynak aktarmaları istendi. Ordu Valiliği Ordu halkı için harcaması gereken 8 milyon TL'yi Suriye'ye aktardı. Seçimden önce bazı Suriyelileri şov amaçlı İdlib'e yollayıp orada besleyecekler" paylaşımı yaptı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'nın sözleri, Ümit Özdağ'ı küplere bindirecek: Bir deliyi başımıza sardılar

ORDU VALİLİĞİ: AMAÇ PROVOKASYON

Söz konusu iddialar sonrasında Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise"Bu iddia tamamıyla gerçek dışı ve provokasyon amaçlıdır. Valiliğimizden gönderilen ne bir ödenek ne de il bütçesinden yapılan bir harcama söz konusudur. Hayırsever vatandaşların STK'lara yaptığı bağışlarla gerçekleşen projeye, 2020 yılında 35 briket yapımı için ilimizdeki STK'lar ve hayırsever iş insanlarımız toplam 210 bin TL bağış ile katkıda bulunmuştur" denildi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'nın sözleri, Ümit Özdağ'ı küplere bindirecek: Bir deliyi başımıza sardılar

ÇATAKLI: BİR DELİYİ BAŞIMIZA SARDILAR

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı da Özdağ'ın bu iddiaları üzerine açıklama yaptı. Ordu Valiliği'nin açıklamasını alıntılayan Çataklı, "Bir deliyi başımıza saldılar. Uğraşıp duruyoruz. Hayırlısı Allah'tan. Ümit Özdağ'ın bitmek bilmeyen, koskoca yeni yalanına Ordu Valiliğimizin cevabı" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'nın sözleri, Ümit Özdağ'ı küplere bindirecek: Bir deliyi başımıza sardılar
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Son Dakika Politika Ümit Özdağ'ın Ordu iddiası sonrası İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: Bir deliyi başımıza saldılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ümit Özdağ'ın Ordu iddiası sonrası İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: Bir deliyi başımıza saldılar - Son Dakika
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