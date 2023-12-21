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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, seçimlerde her yerde adaylarını göreceksiniz - Son Dakika
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, seçimlerde her yerde adaylarını göreceksiniz

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Artvin'e yaptığı ziyarette yerel seçimlerde kendi adaylarıyla Artvin ve ilçelerinde yarışacaklarını belirtti. Özdağ, Kars ve Iğdır dışında her yerde Zafer Partisi'nin adaylarının olacağını söyledi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, seçimlerde her yerde adaylarını göreceksiniz
21.12.2023 - 21:23,
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Seçimlerde her yerde ama her yerde Zafer Partisi'nin adaylarını göreceksiniz." dedi.

Çeşitli programları kapsamında Artvin'e gelen Özdağ, Arhavi, Hopa, Borçka ilçeleri ile Artvin merkezde esnafı ziyaret etti.

Artvin Ticaret ve Sanayi Odası ile Artvin Eğitim İş Sendikasına da ziyarette bulunan Özdağ, daha sonra Atapark Meydanı'nda gazetecilere açıklama yaptı.

Özdağ, yerel seçimlerde Zafer Partisi'nin nasıl bir yol izleyeceğiyle ilgili soru üzerine, Artvin ve ilçelerinde kendi adaylarıyla seçimlere gireceklerini söyledi.

Sadece Kars ve Iğdır'da şehir merkezinde aday çıkarmayacaklarını ifade eden Özdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlçelerde çıkartacağız. Orada vatansever bir adayı, hangi partinin adayı olur, bilmiyoruz ama kazanmaya yakın ve HDP'nin bu şehirlerde kazanmasını engelleyecek adayı tüm gücümüzle destekleyeceğiz. Bunun dışında seçimlerde her yerde ama her yerde Zafer Partisi'nin adaylarını göreceksiniz. Sizlerden de Artvin'de oylarınızdan en az bir tanesini Zafer Partisi'ne bekliyoruz."

Özdağ, son olarak Artvin Çoruh Üniversitesi çevresinde bulunun kafelerde üniversite öğrencileri ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.

Kaynak: AA
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