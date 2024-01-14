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Zafer Partisi, Kars ve Iğdır'da Cumhur İttifakı'nın adayını destekleyecek - Son Dakika
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Zafer Partisi, Kars ve Iğdır'da Cumhur İttifakı'nın adayını destekleyecek

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kars ve Iğdır'da DEM Parti'nin kazanmasını engellemek için MHP'nin adayını destekleyeceklerini açıkladı. Özdağ, HDP'nin kazanmaması gerektiğini düşündüklerini ve bu nedenle Kars ve Iğdır'da Cumhur İttifakı belediye başkan adaylarını destekleyeceklerini belirtti. Özdağ, ilerleyen günlerde daha fazla detayı açıklayacaklarını ifade etti.

Zafer Partisi, Kars ve Iğdır\'da Cumhur İttifakı\'nın adayını destekleyecek
14.01.2024 - 18:53,  Güncelleme: 19:08
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kars'ta DEM Parti'nin kazanmasının önüne geçmek için MHP'nin adayını destekleyeceklerini ifade etti. Özdağ, ayrıca Iğdır'da da benzer şekilde davranacaklarını söyledi.

Zafer Partisi lideri Özdağ, Kars ve Iğdır'da DEM Parti'nin kazanmasının önüne geçmek için Cumhur İttifakı belediye başkan adaylarını destekleyeceklerini duyurdu.

Zafer Partisi, Kars ve Iğdır'da Cumhur İttifakı'nın adayını destekleyecek
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ

"HDP'NİN KAZANMASINI ENGELLEYECEK ŞEKİLDE DAVRANACAĞIZ"

Sözcü TV'de İpek Özbey'in sorularını yanıtlayan Özdağ, "Mesela Kars'ta MHP'yi destekleyeceğiz. Neden? AK Parti aday çıkartmıyor, MHP'yi destekliyor. Orada HDP'nin kazanmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bizim de Kars'ta destekçi kitlemiz var. İstesek yarın aday çıkarırız ama yapmayacağız. HDP'nin kazanmasını engelleyecek şekilde davranacağız. Benzer tavrı Iğdır'da da alacağımızı duyurmuştuk. Şaşırtıcı bazı adımları önümüzdeki günlerde tekrar açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

2019 Yerel Seçimleri'nde Kars ve Iğdır'daki tablo:

Zafer Partisi, Kars ve Iğdır'da Cumhur İttifakı'nın adayını destekleyecek
Zafer Partisi, Kars ve Iğdır'da Cumhur İttifakı'nın adayını destekleyecek
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika
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Son Dakika Politika Zafer Partisi, Kars ve Iğdır'da Cumhur İttifakı'nın adayını destekleyecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zafer Partisi, Kars ve Iğdır'da Cumhur İttifakı'nın adayını destekleyecek - Son Dakika
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