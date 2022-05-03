Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, oy oranını görünce MetroPOLL'un sahibi Özer Sencar'ı suçladı: İYİ Parti'nin parasını benden istedi - Son Dakika
Üye Girişi

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, oy oranını görünce MetroPOLL'un sahibi Özer Sencar'ı suçladı: İYİ Parti'nin parasını benden istedi

03.05.2022 20:03

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, MetroPOLL Araştırma şirketinin nisan ayı anketinde partisinin oyunun 0,5 gözükmesine kişisel sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Araştırma şirketinin partisinin oylarını düşük gösterdiğini öne süren Özdağ, Sencar'ın geçmişte kendisinden ödeme istediğini ve bu talebi reddettiğini iddia etti.

MetroPOLL Araştırma'nın, nisan ayında yaptığı anket sonuçları yayınladı. Ankette AK Parti yüzde 32,1 oy toplarken ittifak ortağı MHP yüzde 7,3 oy aldı. CHP yüzde 22,4 oy alırken ittifak ortağı İYİ Parti yüzde 18,6 oy topladı. Yeni kurulan ve son dönemdeki göçmen söylemleriyle öne çıkan Zafer Partisi'nin oy oranı ise yüzde 0,5 olarak gösterildi. Bu duruma sinirlenen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından MetroPOLL Araştırma'nın sahibi Özer Sencar'a isyan etti.

"HDP - MİLLET İTTİFAKI'NI SAĞLAMAK İÇİN ÇALIŞIYOR"

Ümit Özdağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "MetroPOLL Araştırma'nın sahibi Özer Sencar, anket değil siyaset mühendisliği yapıyor. Sahadan gelen Zafer Partisi'nin oylarını başka partilere dağıtıyor. HDP- Millet İttifakı'nı sağlamak için çalışıyor. İYİ Parti milletvekili iken bana 'HDP ile işbirliğine karşı çıkmayın. Erdoğan başka türlü gitmez' demişti." ifadelerini kullandı.

"BENDEN ÖDEME YAPMAMI İSTEDİ"

Ümit Özdağ, açıklamasının devamında, "Özer Sencar'ın Zafer Partisi'nin oylarını başka partilere dağıtmasının 2. nedeni 2019 yerel seçimleri öncesinde İYİ Parti Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayının yaptırdığı ve ödemediği 30 bin TL'yi benden istemesi. Ben de ödeme yapmayı reddettim. Zafer Partisi kurulurken tekrar aradı ve istedi, yine reddettim." dedi.

YORUMLAR (1)
500
Seçim yaklaşırken İYİ Parti'de oy patlaması yaşanıyor! Seçim yaklaşırken İYİ Parti'de oy patlaması yaşanıyor!

Ümit Özdağ, İYİ Parti, Araştırma, MetroPOLL, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, oy oranını görünce MetroPOLL'un sahibi Özer Sencar'ı suçladı: İYİ Parti'nin parasını benden istedi - Son Dakika


Son Dakika
00:00 Çorlu Belediyesi'nin Atatürk fotoğraflı çöp kamyonları tepki çekti
23:58 Mülteci tartışması büyüyor! Göç İdaresi; Ümit Özdağ, Sinan Oğan ve Bengi Başer hakkında suç duyurusu yapacak
23:56 25 gün önce kaybolmuştu: Zonguldaklı gencin cesedi ağaca asılı bulundu
23:31 Savaş yetmezmiş gibi bir de trafik kazası: Ukrayna'da 16 kişi öldü kazada öldü
23:30 Yapımcısı gözaltına alınan "Sessiz İstila" filminin masraflarını Ümit Özdağ karşılamış: Ben sipariş ettim, parasını verdim, senaryoyu onayladım
22:54 Zelenski Türkiye'den sonra bu kez de Arnavutluk'a "Rus turist" mesajı verdi
22:52 Halkı mültecilere karşı kışkırtmayı hedefleyen "Sessiz İstila" adlı filmin yapımcısı yakalandı
22:45 Trabzonsporlu Berat'ın taraftarla paylaştığı şampiyonluk sevinci böyle görüntülendi
22:42 CHP liderinden, Erdoğan'ın "1 milyon Suriyelinin gönderileceği" açıklamasına yanıt: Bırak bu hikayeleri, sınırdan akın akın kaçaklar geliyor
21:52 Türkiye'nin "dava atlası" çıkarıldı: Hangi ilde en çok neler dava konusu oluyor, boşanma rekoru hangi şehirde?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2022 00:36:37. #1.13#
SON DAKİKA: Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, oy oranını görünce MetroPOLL'un sahibi Özer Sencar'ı suçladı: İYİ Parti'nin parasını benden istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement