Zafer Partisi\'nde 3 İlçe Başkanı İstifa Etti

Politika

Samsun'da, Zafer Partisi'nin (ZP) 3 ilçe başkanı, görevlerinden istifa ederek, partiye olan üyeliklerini sonlandırdı.

ZP Samsun İl Başkanlığından istifa eden Faruk Şen'den sonra partide yeni istifalar geldi. Partinin Genel Merkezi'nin Faruk Şen'e görevden alma yazısı göndermeden yeni il başkanı atanmasını eleştiren İlkadım İlçe Başkanı Zafer Göğne, Tekeköy İlçe Başkanı Ümit Kılıç ve Canik İlçe Başkanı Mitat Oytun, toplu olarak istifa ettiklerini duyurdu. 3 ilçe başkanı ayrıca, parti üyeliklerini de sonlandırdıklarını belirtti.

Yaşanan sürecin parti içinde gönül kırıklığına sebep olduğunu belirten ilçe başkanları, yaptıkları ortak açıklamada, "Samsun il ve ilçe teşkilatları olarak Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile her görüşmemizde parti için sorumluluk alan, mücadele edenlerin her zaman arkasında duracağını belirtmişti. Zafer Partisi Genel Merkezi, Samsun teşkilatına hiçbir talep, öneri hatta eleştiri yapmadan il başkanlığı değişimi gerçekleştirdi. Hem yasal hem de etik anlamda sorunlu bu atama, Samsun'daki Zafer Partililerin fikri alınmadan gerçekleşmiştir. Hem eski il başkanımız, hem de biz ilçe başkanlarına genel merkezden 'istifa edin' isteği gelse zaten gereğini yapardık. Gelinen noktada üzülerek görüyoruz ki sayın başkanımız Özdağ, yola çıktıklarını yolda bulduklarına değişmiştir. Haksızlık karşısında susan dilsizdir" ifadelerine yer verdiler. - SAMSUN