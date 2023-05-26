Zafer Partisi'nde bir toplu istifa daha! Şanlıurfa'da il başkanı dahil bin 400 kişi Erdoğan'ı destekleme kararı aldı - Son Dakika
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Zafer Partisi'nde bir toplu istifa daha! Şanlıurfa'da il başkanı dahil bin 400 kişi Erdoğan'ı destekleme kararı aldı

26.05.2023 22:24

Ümit Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'nu desteğini açıklamasının ardından Zafer Partisi'nde toplu istifalar devam ediyor. Malatya Yeşilyurt ve Manisa Alaşehir teşkilatlarının istifasının ardından bugünde Şanlıurfa il başkanı ve bazı ilçe başkanları ile yönetim kurulu üyelerinden oluşan yaklaşık bin 400 kişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı alarak partiden ayrıldı.

Zafer Partisi Şanlıurfa İl Başkanlığı ile Haliliye ve Karaköprü İlçe Başkanlıklarında toplu istifalar yaşandı. Partiden istifa eden partililer, 28 Mart'taki seçimlerde Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldı.

"ZAFER PARTİSİ ARZULANAN KİMLİĞE KAVUŞAMAMIŞTIR"

Toplu istifalarla ilgili açıklama yapan Zafer Partisi Şanlıurfa İl Başkanı İbrahim Nahya, "Maalesef büyük umutlarla kurmuş olduğumuz Zafer Partisi'nden ayrılıyoruz. Zafer Partisi kurulduktan sonra maalesef arzulanan kurumsal kimliğe kavuşamamıştır. Kurumsal olamama nedeniyle il ve diğer ilçe yönetimlerine, diğer illerde de bu yaşanmıştır, gereken ehemmiyet ve destek gösterilmemiştir. Bu nedenle artık partide yürütme durumu kalmadığından dolayı ayrılma kararı vermiş bulunmaktayız." dedi.

"PARTİMİZDEN AYRILIYORUZ"

Nahya sözlerine şöyle devam etti: "Ben Şanlıurfa il başkanı olarak, diğer ilçelerimizden Haliliye ilçe başkanı ve yönetim kurulu, ayrıca yine Karaköprü ilçe başkanı ve yönetim kurulu olarak partinden ayrılma kararı verdik. Bu nedenle ayrılıyoruz. Biliyorsunuz ülkemizin şu anda sıkıntılı bir durumu söz konusu. Biz Şanlıurfa'da milletvekili seçimlerine katılamadık çünkü genel merkezin bazı bürokratik umursamazlıkları yüzünden katılamadık ama Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sinan Ogan'a partililerimiz ile halkımız 16 bin oy vererek desteğini göstermiştir. Ancak bugün bakıyoruz, yeni bir kararla bu defa bir başka ittifaka destek verilmesi istenmektedir. Yani partide günübirlik kararlarla yürümenin bir anlamı olmadığını, ülkenin de milli menfaatleri ve milli bütünlüğünü düşünerek biz mevcut Cumhurbaşkanımız olan Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı almış bulunmaktayız. Bu nedenle de partimizden ayrılıyoruz"

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika Zafer Partisi'nde bir toplu istifa daha! Şanlıurfa'da il başkanı dahil bin 400 kişi Erdoğan'ı destekleme kararı aldı - Son Dakika


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