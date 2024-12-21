Zafer Sırakaya: AK Parti, Demokrasi ve Vatanseverliğin Teminatıdır - Son Dakika
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Politika

Zafer Sırakaya: AK Parti, Demokrasi ve Vatanseverliğin Teminatıdır

Zafer Sırakaya: AK Parti, Demokrasi ve Vatanseverliğin Teminatıdır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Isparta'daki kongrede, hükümete karşı yapılan meydan okumalar ile mücadele ettiklerini vurguladı. Gezi Parkı sürecinde, 7 Şubat MİT krizi ve 15 Temmuz darbe girişimine karşı durduklarını belirten Sırakaya, milletle birlikte darbelere ve elit zihniyetlere direndiklerini ifade etti. Sırakaya, AK Parti'nin Türkiye'nin geleceği için birliği ve kardeşliği simgelediğini de sözlerine ekledi.

21.12.2024 20:48
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, "Gezi Parkı sürecinde milletin seçmiş olduğu hükümete meydan okuyanlara karşı demokrasimize sımsıkı sahip çıkarak cevap verdik. 7 Şubat MİT krizi, 17-25 Aralık süreçlerinde yine seçilmiş olan hükümete ve iradeye meydan okudular asla teslim olmadık." dedi.

Sırakaya, Işıkkent Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Isparta 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çıktıkları yolda, duruşlarından ve çizgilerinden asla taviz vermediklerini söyledi.

Zaman zaman zorluklarla karıştıklarını ve rüzgarın yönüne göre yön değiştirenlerden asla olmadıklarını belirten Sırakaya, "Makama, mevkiye göre hareket eden bir zihniyetin temsilini yapmadık. Kolaya değil, zora talip olduk. Milletimizin göstermiş olduğu teveccühü, ilgiyi, alakayı, yanlış yorumlayarak mütekebbir bir anlayışa kapılan zihniyeti asla temsil etmedik." diye konuştu.

Sırakaya, milletin AK Parti'yi sürekli büyüttüğünü, kendilerinin de gecelerini gündüzlerine katarak çalıştıklarını ifade ederek, sözlerine şöyle devam etti:

"Milletimize mahcup olacak hiçbir davranış içerisinde olmadık. Bu yollardan kolay geçmedik. Gün oldu milletin önünü, milletin iradesini darbelerle kesmeye çalıştılar. Darbecilere meydan okuduk. Gün oldu terör ve teröristlere karşı canımızı ortaya koyduk. Gün oldu tepkisini bu milletin üzerinde gören elitlik zihniyetle mücadele ettik. Gün oldu bürokratik oligarşi ile mücadelemizde bulunduk. Emperyalistlere ve onların taşeronluğunu üstlenen kişilere bu memleketin asla sahipsiz olmadığını gösterdik."

Darbeci zihniyetin gece yarısı yayınladıkları bildirileri gündüz dürüp bükerek çöpe attıklarını belirten Sırakaya, şunları kaydetti:

"Gezi Parkı sürecinde milletin seçmiş olduğu hükümete meydan okuyanlara karşı demokrasimize sımsıkı sahip çıkarak cevap verdik. 7 Şubat MİT krizi, 17-25 Aralık süreçlerinde yine seçilmiş olan hükümete ve iradeye meydan okudular, asla teslim olmadık. En son 15 Temmuz ihanet sürecinde bomba yağdıran uçakları sinsice, kahpece hayasızca, arsızca bu millete namlularını çevirerek, bu millete kurşun sıkan FETÖ terör örgütüne karşı milletimizle sırt sırta vererek onlara meydanı dar ettik."

Sırakaya, milletle sırt sırta vererek, bu darbeye teşebbüs edenlerin, ruhunu bir dolara satan terör örgütü mensuplarının tüm çalışmalarını akamete uğrattıklarını söyledi.

"AK Parti, birliğin, beraberliğin, kardeşliğin teminatıdır"

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ise Ispartalıların AK Parti'nin kurulduğu andan itibaren her zaman yanında olduğunu ifade etti. AK Parti'nin sıradan bir parti olmadığını vurgulayan Gül, şöyle konuştu:

"AK Parti'yi milletin kendisi kurmuştur. Tabelasını Cumhurbaşkanı'mız asmıştır. O yüzden milletimizin gönlündeki yeri çok farklıdır, yeri çok kıymetlidir. AK Parti, birliğin, beraberliğin, kardeşliğin teminatıdır. Geleceğin, umudun adıdır. İnşallah daha nice yıllar hep beraber bu hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Türkiye'yi nereden alıp, nereye getirdiğimizi en iyi sizler biliyorsunuz. Milletimizin verdiği destek de bunun en büyük işareti. Bu ülkeyi sadece dış güçlerin bir pazarı olarak gören bir anlayış vardı. Bu ülkede devlet memurları maaşını ödeyebilmek için bu ülkenin başbakanları, Avrupa ülkelerinde 'Bir aylık maaş ödeyemiyorum. Bize kredi verin, borç verin' diye kapı kapı gezdi. 'Yapamaz' denilen, yarım bırakılan hayalleri gerçekleştiren partinin adı AK Parti'dir, liderinin adı da Recep Tayyip Erdoğan'dır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Zafer Sırakaya: AK Parti, Demokrasi ve Vatanseverliğin Teminatıdır - Son Dakika

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