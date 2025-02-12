Zahide Yetiş\'in Kadına Yönelik Şiddet Üzerine Yaptığı Sunum Tepkilere Neden Oldu

Politika

TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu toplantısına televizyon programı sunucusu Zahide Yetiş'in katılmasına muhalefet milletvekilleri tepki gösterdi. CHP'li vekiller komisyon toplantısına katılmadı, DEM Partili vekiller ise Zahide Yetiş'in sunumunda "Kadına yönelik şiddet desek de bazen kadınlar da bunu yapıyor" demesi üzerine toplantıyı terk etti.

TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu başkanlığında toplandı. CHP'li milletvekilleri, Zahide Yetiş'in komisyonda sunum yapması nedeniyle toplantıya katılmadı. Komisyon Başkanı Cevizoğlu, "Bütün arkadaşları davet ettik ilgili iletişim yollarımızla. Zahide Yetiş veya diğer meslektaşların, basın mensuplarının, programcıların programlarına eleştiri olabilir, siyasetçilere de eleştiri var, Meclis'teki şiddete de eleştiri var, Genel Kurul'da birbirlerine hitap şeklinde, başka komisyonlarda veya dışarıda. Şimdi, bunların hepsinin konuşulması gerekiyor. 'Gelin, burada konuklara istediğiniz soruyu sorun, bilgiyi alın' dedik. Halen bu açıklamamız davetimiz geçerli, davete de gerek yok, İç Tüzük gereğince buraya üye olan vekiller de olmayan vekiller de gelip katılma hakkına sahip; ancak üye olmayanların tek farkı oy hakları yok. Bir de üyelerimizden sonra konuşma durumları var, onun dışında her türlü açıklama, eleştiri, katkı sağlama hakları var. Dışarıdan gazel okumak kolay, dediğim gibi burada biz toplumsal bir sorunun kaynaklarına inmeye çalışıyoruz. Buraya gelir, her türlü sorunuzu sorarsınız" dedi.

'BAZEN KADINLAR DA BUNU YAPIYOR'

Komisyon Başkanı Hulki Cevizoğlu'nun açıklamalarının ardından program sunucusu Zahide Yetiş'in sunumu başladı. Zahide Yetiş, Genel Kurul'da yapılan konuşmalar nedeniyle üzüldüğünü kaydederek, "Tam da bu sebeple konuşmak üzere gelmişken anlıyorum ki buna, burada bazı vekillerden mi başlamak gerekiyor acaba? Ben herkesten bir şey öğrenmek üzere yetiştirildim. Kadına şiddetin nereden başladığını görüyoruz. Burada herkesin annesi var. Hayatımızda bazı erkekleri seçiyor, bazılarını seçemiyoruz. En çok kadınlar, baba, evlat, kocalarından şiddet görüyor. Buna, 'Kadına yönelik şiddet' desek de bazen kadınlar da bunu yapıyor" dedi. DEM Partili milletvekilleri, Yetiş'in sözlerine tepki göstererek komisyon salonunu terk etti.

Komisyonda Televizyon İzleme Araştırmaları Anonim Şirketi ve Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği yetkilileri de sunum yaptı.