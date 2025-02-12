Zahide Yetiş'in kadınlarla ilgili sözleri TBMM Komisyonu'nu karıştırdı - Son Dakika
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Politika

Zahide Yetiş'in kadınlarla ilgili sözleri TBMM Komisyonu'nu karıştırdı

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TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu'nda sunum yapan gündüz kuşağı programı sunucusu Zahide Yetiş'in sözleri tepki çekti. Yetiş, "Buna, kadına yönelik şiddet desek de bazen kadınlar da bunu yapıyor" derken, DEM'li milletvekilleri komisyonu terk etti. Yetiş ise, "Niye gittiğinizi anlamadım?" diye sordu.

12.02.2025 17:40  Güncelleme: 18:04
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TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu'nda, gündüz kuşağı programı sunucusu Zahide Yetiş'in sözlerine tepki gösteren DEM Parti milletvekilleri komisyonu terk etti, CHP milletvekilleri ise komisyona katılmadı.

TBMM KOMİSYONU'NDA ZAHİDE YETİŞ SUNUM YAPTI

TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu başkanlığında toplandı. Komisyonda, gündüz kuşağında yayınlanan "Yeniden Başlasak" programının sunucusu Zahide Yetiş, Televizyon İzleme Araştırmaları Anonim Şirketi (TİAK) veRadyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) temsilcileri sunum yaptı.

"GENEL KURUL'DA OTURUP AHKAM KESMEK TEMBEL BİR İŞ"

Komisyon Başkanı Cevizoğlu, Yeni Yol Grubu Milletvekili Mehmet Emin Ekmen'in, Genel Kurul'da yaptığı konuşmada, komisyonla ilgili, "Bu sene aile yılı, komisyonda Zahide Yetiş'ten ne öğreneceğiz?" dediğini aktardı. Cevizoğlu, kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığın kaynaklarında medyanın rolüne değinildiğini, şiddetin artmasında medyanın rolünün tartışıldığını belirterek, "Suçluların da hükümlülerin de patolojik ve sosyolojik durumunu araştırmak bu komisyonun görevi. Bizim amacımız, Genel Kurul'a laf yetiştirmek değil, ama bütün arkadaşları davet ettik. Soru sormak isteyenlere gelip sorunuzu sorun dedik. Programlara eleştiri yapılabilir, ancak bunların hepsinin konuşulması gerekiyor. Biz burada toplumsal bir sorunun kaynaklarına inmeye çalışıyoruz. Çalışmadan, tembelce açıklama yapmak yanlış bir tavır. Konformist koltuklarınızdan kalkıp gelip burada soru sormanız gerekiyor. Genel Kurul'da oturup ahkam kesmek tembel bir iş" diye konuştu.

Zahide Yetiş'in kadınlarla ilgili sözleri TBMM Komisyonu'nu karıştırdı

ZAHİDE YETİŞ: BAZEN KADINLAR DA BUNU YAPIYOR

Komisyonda konuşan televizyon programcısı Zahide Yetiş, Milletvekili Mehmet Emin Ekmen'in, "Milletvekilleri Zahide Yetiş'ten ne öğrenecek?" şeklindeki sözlerine üzüldüğünü belirterek, "Tam da bu sebeple konuşmak üzere gelmişken anlıyorum ki buna, burada bazı vekillerden mi başlamak gerekiyor acaba? Ben herkesten bir şey öğrenmek üzere yetiştirildim. Kadına şiddetin nereden başladığını görüyoruz. Burada herkesin annesi var. Hayatımızda bazı erkekleri seçiyor, bazılarını seçemiyoruz. En çok kadınlar, baba, evlat, kocalarından şiddet görüyor. Buna, kadına yönelik şiddet desek de bazen kadınlar da bunu yapıyor" ifadelerini kullandı.

DEM'Lİ VEKİLLER KOMİSYONU TERK ETTİ

Yetiş'in bu sözlerine tepki gösteren DEM Partili milletvekilleri Özgül Saki, Sevilay Çelenk ve Adalet Kaya, "Komisyona kimi çağıracağınızı iyi seçin. 'Kadınlar da şiddet uyguluyor' denmesi çok büyük problem. Bir milletvekilinin sizi eleştirmesine de hemen tepki göstermeyin. Biz buraya ön yargısız bir şekilde sizi dinlemeye geldik ama çok cinsiyetçisiniz" diyerek komisyon salonunu terk etti. Yetiş ise, "Niye gittiğinizi anlamadım ama yine de teşekkür ederiz" dedi.

Yeni Yol Grubu Milletvekili Elif Esen de "Ben aslında çok objektif bir şekilde sizi katılıp dinlemek istedim, komisyon üyesi de değilim ama benzer görüşlerim daha da pekişti" diyerek komisyondan ayrıldı.

Zahide Yetiş\'in kadınlarla ilgili sözleri TBMM Komisyonu\'nu karıştırdı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Politika Zahide Yetiş'in kadınlarla ilgili sözleri TBMM Komisyonu'nu karıştırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Cengiz Balcıoğlu:
    Kadın haklı ne kadına şiddeti şiddet şiddettir kadın erkek diye ayrılmamalı... 42 1 Yanıtla
  • Metin Celik:
    Ülkede fazla demokrasi var, herkes haddini bilecek o kadar. 22 4 Yanıtla
  • Alper Elma:
    gidenlerin dilinden sadece dağdaki hanzolar anlar 23 1 Yanıtla
  • Cemil Moroglu:
    kadın kadının kurdudur. 16 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Zahide aranma 0 14 Yanıtla
  • Sadoca Sadoca:
    Terk edip gidenler Muhtemelen Kocalarına şiddet uygulayan tipler 6 1 Yanıtla
  • Narkoz null:
    yav bu kadın değilmiydi tv de kadının p.r.n videosunu kocasına izleten bide TBMM de söz hakkı vermişler hey Allahım sen akıl ver 1 5 Yanıtla
  • ayşe onat:
    eeee şimdi bu demli yada CHPden katılmayanlar da şiddet uyguladı hanımefendiye. kadın var olan gerçekleri dile getirdi. ne ağırlarına gitti acaba dağa kaldırdıkları kızlara uyguladıkları şiddet akıllarına düştü sanırım .yaraları depreşmiş. 2 0 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    ulkemiz bilimden uzak geribkalmis bir toplum olmaya basladi dinleme anlama dusunme yok tamamen sorgulama tartisma uzerine yasiyoruz hergun siyasi haberler izleye izleye erkeklerin sohbeti siyasiden baska birsey olmadigi icin tartisma ve kavga toplumu olduk 0 0 Yanıtla
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