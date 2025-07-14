Zelenskiy, ABD Temsilcisi Kellogg ile Görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, temaslarda bulunmak üzere Kiev'e gelen ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Temsilcisi Keith Kellogg ile görüştü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Temsilcisi Keith Kellogg Kiev temaslarına başladı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kellogg ile bir araya geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD Özel Temsilcisi ile bir araya geldim. Verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Barışa giden yolu ve onu yakınlaştırmak için birlikte pratik olarak neler yapabileceğimizi konuştuk. Buna, Ukrayna'nın hava savunmasının güçlendirilmesi, Avrupa ile iş birliği içinde savunma silahlarının ortak üretimi ve tedariki ve elbette, Rusya'ya ve ona yardım edenlere yönelik yaptırımlar da dahildir. ABD'nin liderliğini umut ediyoruz, çünkü Moskova'nın mantıksız hırslarının güç yoluyla dizginlenirse duracağı açıktır" ifadelerini kullandı.

"Trump'a ülkemize yönelik destek sinyalleri ve olumlu kararlar için minnettarım"

Keith Kellogg'a Ukrayna'ya yaptığı ziyaret için teşekkür eden Zelenskiy, "Başkan Trump'a ise hem ülkemize hem de ABD'ye yönelik destek sinyalleri ve olumlu kararlar için minnettarım. ABD halkının desteğini derinden önemsiyoruz" açıklamasını yaptı. - KİEV