Zelenskiy'den Trump'a Barış Teklifi - Son Dakika
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Politika

Zelenskiy'den Trump'a Barış Teklifi

Ukrayna Başkanı Zelenskiy, Trump liderliğinde kalıcı barış için müzakerelere hazır olduklarını açıkladı.

04.03.2025 19:18
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Ben ve ekibim, kalıcı bir barış için Başkan Trump'ın güçlü liderliği altında çalışmaya hazırız" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için çalışmaya hazır olduğunu bildirdi. Zelenskiy, "Ukrayna'nın barışa olan bağlılığını bir kez daha ifade etmek isterim. Hiçbirimiz sonsuz bir savaş istemiyoruz. Ukrayna kalıcı barış için en kısa zamanda müzakere masasına oturmaya hazırdır. Hiç kimse barışı Ukraynalılardan daha fazla isteyemez. Ben ve ekibim, kalıcı bir barış için Başkan Trump'ın güçlü liderliği altında çalışmaya hazırız" dedi.

"ABD ile birlikte çalışmak istiyoruz"

Savaşı sona erdirmek için harekete geçmeye hazır olduklarını ifade eden Zelenskiy, ilk aşamanın savaş esirlerinin serbest bırakılması, hava saldırılarının durdurulması ve enerji ile diğer sivil altyapıya yönelik saldırıların sona erdirilmesi olması çağrısında bulundu. Rusya'nın söz konusu şartlara uyması halinde denizde de ateşkes ilan edebileceklerini belirten Zelenskiy, "Daha sonraki tüm aşamalarda çok hızlı hareket etmek ve güçlü bir nihai anlaşmaya varmak için ABD ile birlikte çalışmak istiyoruz" dedi.

ABD'nin Ukrayna'nın egemenliğinin ve bağımsızlığının korumasına yardımcı olmak için yaptıklarına gerçekten değer verdiklerini aktaran Zelenskiy, "Başkan Trump'ın Ukrayna'ya Javelin (Tanksavar füze) vermesiyle işlerin değiştiği anı hatırlıyoruz. Bunun için minnettarız" dedi.

"Gelecekteki işbirliği ve iletişimin yapıcı olmasını istiyoruz"

ABD'de 28 Şubat'ta Trump'la yaptığı görüşmenin beklendiği gibi geçmediğini aktaran Zelenskiy, "Bu şekilde gerçekleşmiş olması üzücü. Şimdi işleri yoluna koyma zamanı. Gelecekteki işbirliği ve iletişimin yapıcı olmasını istiyoruz. Mineraller ve güvenlik anlaşmasına gelince, Ukrayna bu anlaşmayı her zaman uygun formatta imzalamaya hazırdır. Bu anlaşmayı daha fazla ve sağlam güvenlik garantilerine yönelik bir adım olarak görüyor ve etkili bir şekilde işleyeceğini umuyorum" dedi. - KİEV

Kaynak: İHA

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