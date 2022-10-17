Kiev'de vurulan binada bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
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Kiev'de vurulan binada bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı

17.10.2022 12:07

Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e kamikaze insansız hava araçları (İHA) ile düzenlediği saldırıların hedefi olan binada bir kişinin cansız bedeni bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e kamikaze insansız hava araçları (İHA) ile düzenlediği saldırıların hedefi olan binada bir kişinin cansız bedeni bulundu.

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) vurdu. Shevchenkivskyi bölgesinin hedef alındığı saldırılarda bir binada ise ağır hasar oluştu. Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Klitschko kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtirken, "İnsansız hava araçlarıyla yapılan saldırı sonucu Shevchenkivskyi bölgesinde bulunan ve patlama yaşanan evin enkazında bir kadının cansız bedeni bulundu. Diğer kişi ise halen enkaz altında" ifadelerini kullandı. Klitschko, 3 kişinin hastanedeki tedavisinin devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, saldırıların gece boyunca sürdüğünü ve sivil halkın düşman tarafından terörize edildiğini belirtmişti. Rusya'nın, kamikaze İHA'larla Ukrayna'yı hedef aldığını ve bir binanın zarar gördüğünü söyleyen Zelenskiy, "Düşman kentlerimize saldırabilir ama bizi parçalayamayacak. Zaferi kazanacağız" ifadelerini kullanmıştı. - KİEV

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Kaynak: İHA

Ukrayna, Rusya, Kiev, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kiev'de vurulan binada bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kiev'de vurulan binada bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
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