Kiev'de vurulan binada bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e kamikaze insansız hava araçları (İHA) ile düzenlediği saldırıların hedefi olan binada bir kişinin cansız bedeni bulundu.

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) vurdu. Shevchenkivskyi bölgesinin hedef alındığı saldırılarda bir binada ise ağır hasar oluştu. Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Klitschko kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtirken, "İnsansız hava araçlarıyla yapılan saldırı sonucu Shevchenkivskyi bölgesinde bulunan ve patlama yaşanan evin enkazında bir kadının cansız bedeni bulundu. Diğer kişi ise halen enkaz altında" ifadelerini kullandı. Klitschko, 3 kişinin hastanedeki tedavisinin devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, saldırıların gece boyunca sürdüğünü ve sivil halkın düşman tarafından terörize edildiğini belirtmişti. Rusya'nın, kamikaze İHA'larla Ukrayna'yı hedef aldığını ve bir binanın zarar gördüğünü söyleyen Zelenskiy, "Düşman kentlerimize saldırabilir ama bizi parçalayamayacak. Zaferi kazanacağız" ifadelerini kullanmıştı. - KİEV