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Zelenskiy, işgal senaryolarına rağmen Münih'te - Son Dakika

Zelenskiy, işgal senaryolarına rağmen Münih'te

19.02.2022 16:07
Zelenskiy, işgal senaryolarına rağmen Münih'te

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna sınırında tansiyonun giderek arttığı dönemde Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Almanya'ya geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna sınırında tansiyonun giderek arttığı dönemde Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Almanya'ya geldi.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinde Ukrayna ordusu ile Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasında çatışmalar şiddetlenirken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Almanya'ya geldi. Zelenskiy'nin Münih ziyaretine dair Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Devlet Başkanının programları arasında İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve finans kuruluşlarının temsilcileri ve diğer ortaklarıyla görüşmeler var. Zelenskiy, Ukrayna'nın direncini arttırmak için askeri ve mali destek sağlamaya yönelik somut anlaşmalar bekliyor. Münih Güvenlik Konferansı'nda yapılacak görüşmelerde Doğu Avrupa'daki mevcut tehditler ve Ukrayna çevresindeki durum ele alınacak" ifadeleri kullanıldı.

"Ülkenin doğusundaki durum tamamen Ukrayna güvenlik ve savunma güçleri tarafından kontrol altında"

Ayrıca Rusya'nın sınır hattındaki hareketlerinin yakından takip edildiği vurgulanan açıklamada, "Donbass, Kırım ve Ukrayna sınırlarına yakın temas hattındaki durum devletimizin özel servisleri tarafından takip ediliyor. Düzenli olarak istihbarat verilerinin analizi ve ortaklarla bilgi alışverişi yapılıyor. Ukrayna, Rus kuvvetlerinin faaliyetleri hakkında periyodik olarak güncel istihbarat bilgileri alıyor. Ülkenin doğusundaki durum tamamen Ukrayna güvenlik ve savunma güçleri tarafından kontrol altındadır" denildi. - KİEV

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Ukrayna, Almanya, Rusya, Münih, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Zelenskiy, işgal senaryolarına rağmen Münih'te - Son Dakika


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