Ukrayna, İngiltere, Fransa ve ABD koşulsuz ateşkes için bir araya geliyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından yazılı bir açıklama yaptı.

4 ÜLKE 'KOŞULSUZ ATEŞKES' İÇİN BİR ARAYA GELİYOR

Zelenskiy, Starmer ile iyi ve detaylı bir görüşme yaptığını belirterek, Ukrayna, İngiltere, Fransa ve ABD temsilcilerinin çarşamba günü İngiltere'nin başkenti Londra'da Rusya-Ukrayna arasında koşulsuz ateşkesi ele alacağını açıkladı.

"BARIŞA DOĞRU ATILACAK İLK ADIM OLMALI"

Zelenskiy, "Koşulsuz bir ateşkes barışa doğru atılacak ilk adım olmalıdır ve bu Paskalya savaşın uzamasına neden olanın Rusya'nın eylemleri olduğunu göstermiştir" dedi. Zelenskiy, ayrıca Starmer ile Avrupa güvenlik formatlarında ortak çalışma konusunu da ele aldıklarını kaydetti.