Zelenskiy, Rusya'da 8 binden fazla Kuzey Kore askeri var dedi, Shahed üretimini açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus topraklarında 8 binden fazla Kuzey Kore askeri bulunduğunu, 10 bin askerin daha konuşlandırılması için hazırlıkların sürdüğünü belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy sosyal medya hesabından paylaştığı videolu mesajda, Rusya saflarında savaşan Kuzey Kore askerlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, "Bugün Ukrayna Savunma İstihbaratından Rusya'nın bundan sonra planladığı önlemlerle ilgili bir rapor aldım. Aslında Ruslar ek seferberliğe çoktan başladı, çeşitli yollarla askere aldıkları insan sayısını artırıyorlar. Ayrıca yabancıların işe alımını artırmayı planlıyorlar. Bu ülkelerin hükümetlerinin buna karşı önlem alması önemlidir. İlgili tüm hükümetleri bilgilendireceğiz" ifadelerini kullandı. Zelenskiy, "Kuzey Kore birliklerinin Rusya'ya konuşlandırılmasıyla ilgili yeni verilere sahibiz. Şu anda Rus topraklarında 8 binden fazla Kuzey Kore askeri bulunuyor. Ayrıca 10 bin askerin daha konuşlandırılması için hazırlıklar sürüyor, bu askerler eğitimden geçirilmek ve daha sonra Rusya'ya gönderilmek üzere seçiliyor" dedi. Zelenskiy, "Rusya buna karşılık diğer şeylerin yanı sıra teknolojiyle de ödeme yapıyor. Kuzey Kore'de Rusya'nın teknik desteğiyle Shahed tipi saldırı dronlarının üretimi başlatıldı. Kötülüğün yayılma biçimi ve dünyanın bir bölgesindeki yaşam tehdidinin diğer bölgelere yayılma şekli işte budur. Bunun üstesinden ancak birlikte gelebiliriz" ifadelerini kullandı. Zelenskiy, "Buna karşı koyulmalı. Dünyanın Rusya'ya etkili yaptırımlar uyguladığı zamandan bu yana uzun süre geçti ve (ABD'deki) Lindsey Graham yasası, Avrupa Birliği yaptırımları ve dünyanın dört bir yanından gelen yaptırımlar bunu sağlayabilir. Ortaklarımızın şunu anlaması önemli: Bu gibi olaylar yaşandığında Ukraynalıların yanında durmaları ve Ukrayna'nın buna dayanabilmesi ve zamanı geldiğinde karşılık olarak yardım edebilmesi için somut paketler ve somut kararlarla destek olmaları gerekiyor. Bizimle, Ukrayna ile birlikte duran herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Ukrayna ve Güney Kore verilerine göre Kuzey Kore, 2024'ten bu yana Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını desteklemek için tahminen 14 bin ila 15 bin asker gönderdi ve bunların çoğu Ukrayna'nın muhtemel bir saldırısını püskürtmeye yardımcı olmak için Kursk bölgesinde konuşlandırıldı.