Zelenskiy: "Rusya, Kiev’de enerji santralini balistik füzeyle vurdu"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Kiev'e ısıtma ve elektrik sağlayan önemli bir enerji tesisi olan CHPP-4'e saldırı gerçekleştirdiğini, saldırı öncesinden müttefiklerinden uyarı yapılmadığını açıkladı. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko ise apartmana yönelik füze saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 21 kişinin yaralandığını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun dün akşam başkent Kiev'e balistik füze saldırısı düzenlediğini duyurdu. Zelenskiy, "Ortaklarımızdan yine önceden hiçbir uyarı gelmedi. Ana hedef enerji altyapısı, özellikle de CHPP-4 idi. Maalesef vuruldu. Bir konut da hasar gördü ve kurtarma ekipleri çıkan yangını söndürüyor. Sistemlerimiz bu füzeleri ancak Kiev'e neredeyse yaklaşmaya başladıkları anda tespit etti. CHPP-4, Kiev'in önemli enerji tesislerinden biridir" ifadelerini kullandı.

"ABD'nin bu savaşın devam etmesinden kimin sorumlu olduğunu görmesi önemli"

Zelenskiy, "Gerçekler gösteriyor ki Ruslar ABD Başkanı'nın söylediklerine bağlı kalmıyor. Ukrayna enerji ateşkesini destekledi. Rusya ise bir başka enerji santralini ve halkımızın canını hedef alıyor. Bu kesinlikle adaletsiz. Enerji altyapımızı yok ediyorlar ve Ukrayna balistik füze fırlatmaları konusunda önceden uyarı bile almıyor. Dünyanın bu konuda sessiz kalmaması önemli. ABD'nin gerçekten neler olup bittiğini ve bu savaşın devam etmesinden kimin sorumlu olduğunu görmesi önemli" dedi.

Kiev'de bina vuruldu: 2 ölü, 21 yaralı

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko ise apartmana düzenlenen füze saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 21 kişinin yaralandığını ifade etti. Klitschko ayrıntı vermeden Kiev'deki "birkaç enerji tesisinin" de vurulduğunu belirtti.

"600 bin kişi elektriksiz"

Ukrayna lideri Zelenskiy sabah saatlerinde yaptığı açıklamada ise, "Ruslar, gece Kiev, Kiev bölgesi ve Harkov'daki enerji ve kritik altyapımıza karşı 39 balistik füze ve 120'den fazla dron ve mühimmat kullandı. Rusya'nın, ABD Başkanı'nın ilan ettiği ateşkes kapsamındaki enerji altyapısını hedef alan balistik bir füze saldırısı. Bu saldırı tamamen kasıtlı ve kapsamı bakımından gösteriş amaçlıydı. Rusya daha önce ABD'ye karşı böylesine açık bir saygısızlık göstermemişti. Rusya, ABD Başkanı'nın açıklamalarını güçlü bulmuyor. Maalesef şu anda en az 600 bin kişi elektriksiz durumda. Enerji sistemimizdeki 26 tesiste ve petrol ve doğal gaz sektöründeki 4 tesiste önemli hasar meydana geldi" ifadelerini kullandı.

ABD'ye çağrı: "Sert yaptırım istiyoruz"

Zelenskiy, "ABD'den ve gerçeklere göz yummayan dünyadaki herkesten güçlü bir şekilde karşılık vermelerini istiyoruz. Rusya, gerilimi azaltma fırsatını heba etti ve açıkça akılalmaz imha savaşını sürdürmeyi seçti. Başkan Trump'tan Rusya'ya karşı sert yaptırımlar uygulamasını istiyoruz. Ukrayna için ek Patriot füze önleme sistemi paketleri talep ediyoruz" dedi.