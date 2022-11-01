Avrupa'yı yıkan haber! Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'nın enerji altyapısına saldırıları sebebiyle Avrupa'ya enerji akışını durdurduklarını duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Avrupa'yı yıkan haber! Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'nın enerji altyapısına saldırıları sebebiyle Avrupa'ya enerji akışını durdurduklarını duyurdu

02.11.2022 01:03

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'nın enerji altyapısına düzenlediği saldırılar nedeniyle Avrupa'ya enerji akışını durdurduklarını açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna Avrupa'ya enerji akışını durdurdu. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Enerjiden Sorumlu Üyesi Kadri Simson ile bir araya gelen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın, Ukrayna'nın enerji altyapısına yaptığı saldırılar nedeniyle Avrupa'ya enerji akışını durdurduklarını açıkladı.

"RUSYA'NIN ENERJİ SİSTEMİMİZİ VURMASI NEDENİYLE ASKIYA ALDIK"

Zelenskiy, "Maalesef Rusya Federasyonu'nun füze ve kamikaze insansız hava araçları ile enerji sistemimizi vurması nedeniyle bu süreci (Avrupa'ya enerji akışını) askıya aldık. Ama eminim ki her şey eski haline döndüğünde ve enerji sistemlerimizdeki durum normale döndüğünde Avrupa'ya elektrik ihraç etmeye devam edeceğiz" dedi.

UKRAYNA'NIN ENERJİ SİSTEMİNİN YÜZDE 40'I TAHRİP OLDU

Simson'a ülkesindeki enerji sistemlerinin son durumu ile ilgili bilgiler aktarmaya devam eden Zelenskiy, Rusya'nın saldırıları nedeniyle termik santrallerin yanı sıra hidroelektrik sistemlerinin de zarar gördüğünü ifade ederek, Ukrayna'nın enerji altyapısının yüzde 40'ının ciddi şekilde tahrip olduğunu belirtti. Rusya'nın bu saldırılarını "terör saldırıları" olarak nitelendiren Zelenskiy, stratejik enerji sistemlerine yönelik saldırılara karşı kendilerinin de önlemler almaya devam ettiğini aktardı.

BAŞKENT KİEV'DEKİ ENERJİ ALTYAPISI VURULMUŞTU

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaly Kliçko, geçtiğimiz günlerde Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, sabah saatlerinde kente yönelik saldırılarla enerji altyapısının hasar aldığını belirterek, "Elektrik uzmanları, Kiev'de yaklaşık 350 bin daireye güç sağlayan bir enerji tesisinde meydana gelen hasardan sonra elektrik arzını yeniden sağlamak için çalışıyor" ifadesini kullandı. Yerel belediye yetkililerinin yaptıkları açıklamalara göre, Ukrayna'nın Harkiv, Kirovograd, Çerkası ve Vinnitsya bölgelerinde ağırlıklı olarak enerji altyapılarına Rus füzeleriyle saldırılar gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Zelenskiy: 'Rusya'nın enerji sistemlerimizi vurması nedeniyle Avrupa'ya enerji akışını askıya aldık' Zelenskiy: 'Rusya'nın enerji sistemlerimizi vurması nedeniyle Avrupa'ya enerji akışını askıya aldık' Ukrayna güçleri Bahmut şehrinden Rus pozisyonlarını vurdu Ukrayna güçleri Bahmut şehrinden Rus pozisyonlarını vurdu

Avrupa Birliği, Ukrayna, Rusya, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Avrupa'yı yıkan haber! Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'nın enerji altyapısına saldırıları sebebiyle Avrupa'ya enerji akışını durdurduklarını duyurdu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:25 ABD, Suudi Arabistan'ı tehdit eden İran'a gözdağı verdi: Gerekirse yanıt vermekten çekinmeyiz
00:11 Marsilya'da forma şansı bulamayan Cengiz Ünder, Galatasaray yolunda
23:56 İsrail'de yapılan genel seçimde Netanyahu liderliğindeki sağ ittifak, hükümeti kuracak çoğunluğa erişti
23:42 Narkotik'ten Kılıçdaroğlu'nun "uyuşturucu" çıkışına tepki: Dış destekli iftiraları asla kabul etmiyor, hakkımızı helal etmiyoruz
23:33 Oyuncu Rıza Akın, beyin kanaması geçirdi
23:35 1999'da PKK elebaşı Öcalan'ın sorgulamasını yapan Emekli Albay Hasan Atilla Uğur, söylediği ilk cümleyi açıkladı
23:35 Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi grubunda sonuncu olarak Avrupa'ya veda etti
23:29 Avrupa'yı yıkan haber! Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'nın enerji altyapısına saldırıları sebebiyle Avrupa'ya enerji akışını durdurduklarını duyurdu
23:12 Sandıktaki tercihleri merak edilen Z kuşağıyla yapılan ankette dikkat çeken Zafer Partisi detayı
23:06 Şişli'de aracın sürücüsünü öldüren şüphelilerin kimliği belli oldu: Kaçırılan kadının kocası ve akrabaları çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2022 01:43:42. #1.12#
SON DAKİKA: Avrupa'yı yıkan haber! Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'nın enerji altyapısına saldırıları sebebiyle Avrupa'ya enerji akışını durdurduklarını duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement