Avrupa'yı yıkan haber! Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'nın enerji altyapısına saldırıları sebebiyle Avrupa'ya enerji akışını durdurduklarını duyurdu

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna Avrupa'ya enerji akışını durdurdu. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Enerjiden Sorumlu Üyesi Kadri Simson ile bir araya gelen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın, Ukrayna'nın enerji altyapısına yaptığı saldırılar nedeniyle Avrupa'ya enerji akışını durdurduklarını açıkladı.

"RUSYA'NIN ENERJİ SİSTEMİMİZİ VURMASI NEDENİYLE ASKIYA ALDIK"

Zelenskiy, "Maalesef Rusya Federasyonu'nun füze ve kamikaze insansız hava araçları ile enerji sistemimizi vurması nedeniyle bu süreci (Avrupa'ya enerji akışını) askıya aldık. Ama eminim ki her şey eski haline döndüğünde ve enerji sistemlerimizdeki durum normale döndüğünde Avrupa'ya elektrik ihraç etmeye devam edeceğiz" dedi.

UKRAYNA'NIN ENERJİ SİSTEMİNİN YÜZDE 40'I TAHRİP OLDU

Simson'a ülkesindeki enerji sistemlerinin son durumu ile ilgili bilgiler aktarmaya devam eden Zelenskiy, Rusya'nın saldırıları nedeniyle termik santrallerin yanı sıra hidroelektrik sistemlerinin de zarar gördüğünü ifade ederek, Ukrayna'nın enerji altyapısının yüzde 40'ının ciddi şekilde tahrip olduğunu belirtti. Rusya'nın bu saldırılarını "terör saldırıları" olarak nitelendiren Zelenskiy, stratejik enerji sistemlerine yönelik saldırılara karşı kendilerinin de önlemler almaya devam ettiğini aktardı.

BAŞKENT KİEV'DEKİ ENERJİ ALTYAPISI VURULMUŞTU

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaly Kliçko, geçtiğimiz günlerde Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, sabah saatlerinde kente yönelik saldırılarla enerji altyapısının hasar aldığını belirterek, "Elektrik uzmanları, Kiev'de yaklaşık 350 bin daireye güç sağlayan bir enerji tesisinde meydana gelen hasardan sonra elektrik arzını yeniden sağlamak için çalışıyor" ifadesini kullandı. Yerel belediye yetkililerinin yaptıkları açıklamalara göre, Ukrayna'nın Harkiv, Kirovograd, Çerkası ve Vinnitsya bölgelerinde ağırlıklı olarak enerji altyapılarına Rus füzeleriyle saldırılar gerçekleştirildi.