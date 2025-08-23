Zelenskiy: Topraklarımızı Teslim Etmeyeceğiz

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya'yı işaret ederek, "Topraklarımızı işgalciye teslim etmeyeceğiz" dedi.

"BARIŞ" İHTİMALİ İYİCE AZALDI

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı bitirmek için yürütülen müzakerelerden şu ana kadar sonuç alınamadı. ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna lideri Zelenski ile peş peşe görüşmeler gerçekleştirirken, iki ülke arasında gerilim bir kez daha tavan yaptı.

ZELENSKİ'DEN PUTİN'E REST

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, 23 Ağustos Ukrayna Bayrak Günü kapsamında başkent Kiev'deki Tarihi Ulusal Müze'de gerçekleştirilen bayrak çekme törenine katıldı. Zelenski törende yaptığı konuşmada Putin'e resti çekti. Ukrayna lideri, Ukrayna bayrağının Ukrayna'ya duyulan sevginin simgesi haline geldiğini belirterek bayrağın herhangi bir şehrin sokaklarında, binalarda, bayrak direklerinde, araba camlarının arkasında veya birinin sırt çantasında görülebileceğini ifade etti.

"TOPRAKLARIMIZI İŞGALCİLERE TESLİM ETMEYECEĞİZ"

Zelenski, "Bu bayrak, Rus esaretinden geri getirdiğimiz insanlar için bir kurtuluş duygusunu temsil ediyor. Ukrayna renklerini gördüklerinde anlıyorlar, kötülük bitti. Bu bayrak, Ukrayna'nın geçici olarak işgal edilen topraklarındaki birçok insanımızın hedefi ve hayali. Bu bayrağı koruyorlar, güvende tutuyorlar çünkü biliyorlar: Topraklarımızı işgalciye teslim etmeyeceğiz. Bu bayrak, Ukrayna'nın dört bir yanından yüz binlerce savaşçımızın, sadece belirli bir yönü, sadece Vovchansk veya Dobropillia'yı değil, tüm Ukrayna'yı savunan ve tüm ülkemizin yaşam hakkını kazanmak için hayatlarını riske atan kadın ve erkeklerimizin en değerli şeylerini temsil ediyor" ifadelerini kullandı.