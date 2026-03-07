Zeybekci: Kadınlar Türkiye Yüzyılı Hedefinde Önemli - Son Dakika
Zeybekci: Kadınlar Türkiye Yüzyılı Hedefinde Önemli

Zeybekci: Kadınlar Türkiye Yüzyılı Hedefinde Önemli
07.03.2026 21:31
Nihat Zeybekci, kadınların rolünü vurguladı ve Türkiye'nin zorlukları aşacağını belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Türkiye'nin son yıllarda önemli badirelerden geçtiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu badireler de tek tek atlatılacak ve hedefimize doğru durmadan devam edeceğiz." dedi.

Zeybekci, Pamukkale ilçesindeki bir düğün salonunda AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, kalkınma sürecinde kadınların rolünün vazgeçilmez olduğunu söyledi.

Kadınlar olmadan Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmanın mümkün olmadığını anlatan Zeybekci, erkeklerin iş gücüne katılımında dünya standartlarının yakalandığını ancak kadınlarda bu oranın hala dünya ortalamasının gerisinde kaldığını ifade etti.

Türkiye'nin bugüne kadar pek çok başarıyı adeta tek kanatla elde ettiğini dile getiren Zeybekci, kadınların iş hayatında daha fazla yer alması gerektiğini vurguladı.

Zeybekci, doğum oranlarının artırılmasının da önemine değinerek, hükümetin bu konuda kadınlara ve ailelere yönelik önemli destekler sağladığını bildirdi.

AK Parti'nin vatanını ve milletini sevenlerin, mazlumların arkasında duranların ve haksızlıklara karşı çıkanların yeri olduğunu vurgulayan Zeybekci, şunları kaydetti:

"Şu anda dünyada 3. Dünya Savaşı var. Bin yıldan beri devam eden Haçlı Seferleri bugün de devam ediyor. Geçenlerde Trump'ın ofisinde gördünüz. Dualarla bu coğrafyaya saldırmayı kutsuyorlar. Destek veriyorlar, dua ediyorlar. Bunun adı Haçlı Seferi'dir, başka hiçbir şey değildir. Bu sefer Haçlı Seferi'nin arkasında tabii siyonist seferi var. Artık Türkiye, eski Türkiye değil. Birilerinin eline bakan, birilerinin gözüne bakan, birilerinin sözüne bakan Türkiye değil. Gözüne bakılan, sözüne bakılan bir Türkiye var artık."

Zeybekci, Türkiye'nin karşılaştığı bütün zorlukları tek tek aştığını hatırlatarak, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu badireler de tek tek atlatılacak ve hedefimize doğru durmadan devam edeceğiz." diye konuştu.

İftara, AK Parti Denizli Milletvekilleri Şahin Tin ve Nilgün Ök, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Hilmi Türkmen, AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ve partililer katıldı.

Kaynak: AA

Zeybekci: Kadınlar Türkiye Yüzyılı Hedefinde Önemli
