Zeydan Karalar: "Milliyetçiler, Ülkücüler benim her daim kardeşimdir"
ADANA - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Taş medresede yetişenler bizim kardeşimiz olamaz" dediği bir videonun yayılması üzerine, "Bir belediye başkanını kastederek söylediğim lafın önü ve arkası kesilerek sanki herkese söylemişim gibi yayınlıyorlar. Milliyetçiler, Ülkücüler benim her daim kardeşimdir" dedi.
Karalar'ın, seçim çalışması yaptığı sırada vatandaşlara seslenirken, "Taş medresede yetişenler bizim kardeşimiz olamaz. Kesin burayı yayınlamayın" dediği bir video sosyal medyaya düştü. Video sosyal medyada yayılınca milliyetçi ve Ülkücü camiadan Karalar'a tepki geldi. Karalar, bu tepkiler üzerine Kozan'da bir konser öncesi yaptığı açıklamada, "Sevgili Kozanlılar, ülküdaşlarım, milliyetçi kardeşlerim 'söz konusu vatansa gerisi teferruat' diyen Kozan halkı. Görüyorum ki Adana'ya kadar sesiniz geliyor. Kozan Kozan olalı benim yaptığım hizmetler gibi hizmet görmedi değil mi gençler? Her konuşmamın arkasını, önünü kesip yayınlamaya çalışıyorlar. Şimdi de gündüz bir belediye başkanını kastederek söylediğim lafı bütün sanki herkese söylemişim gibi yaymaya çalışıyorlar. Bakın benim en büyük mutlu olduğum şey ne biliyor musunuz? Burada yaptığım hizmetlerin ötesinde buraya gelip gittikten sonra bu Zeydan Karalar da bizim gibi milliyetçi, bizim gibi vatansever diyorsunuz. Bizi sarıyorsunuz ya en çok bundan mutlu oluyorum. Milliyetçiler, ülkücüler her daim benim kardeşimdir ve ben birleştirmek için yola çıktım, birleştirmek için. Türkiye'deki ayrılığı Adana'daki ayrılığı gayrılığı bitirmek için yola çıktık" dedi.
Karalar, şöyle devam etti:
"Adana Türkiye'ye örnek olsun diye yola çıktım ben. Türkiye'de herkesi buluşturduk mu? Sağcısı, solcusu, Kürt'ü, Türk'ü, Alevi'si, Sünni'si, Ülkücüsü, milliyetçisi bir arada Zeydan Karalar'ı destekliyor mu? Hepimiz kardeşiz. Hepimiz için 'söz konusu vatansa, gerisi teferruat.' Bizim için, genel olarak taş medreseli de, Ülkücü de, solcu da, AK Partilisi de, her partilisi de bizim kardeşimizdir. Biz hizmet için yola çıktık, birlik için yola çıktık Türkiye için yola çıktık. Adana için yola çıktık. Kozan için yola çıktık.
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