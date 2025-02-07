Zeytinburnu'nda düzenlenen AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2028 yılında yeni bir İstanbul, yeni bir Türkiye inşa edeceğiz" dedi. - İSTANBUL
Son Dakika › Politika › Zeytinburnu'nda düzenlenen AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '2028 yılında yeni bir İstanbul,... - Son Dakika
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