Zeytinlik Yasası TBMM'de Kabul Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Zeytinlik Yasası TBMM'de Kabul Edildi

19.07.2025 17:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÇED süreci zorunlu hale gelirken, zeytinlik alanlarda madencilik faaliyetlerine düzenlemeler getirildi.

Kamuoyunda "Zeytinlik" yasası olarak bilinen, enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Teklifle "kanun metninden, "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir kararı" ibaresi çıkarılıyor. Kanunla birlikte ayrıca çevreyi etkileyen projelerin tamamı için, "ÇED olumlu kararı alınması" zorunlu olacak. Yatırım şirketleri söz konusu olumlu ÇED kararı alamadığı sürece, onay, izin, teşvik, yapı ve kullanım ruhsatı alamayacak, proje için yatırıma başlamayacak. ÇED işlemleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülecek. Çevresel etki değerlendirmesi sürecinde ilgili kurumlar görüşlerini en geç 3 ay içinde verecek. Kurumların ilave süre talep etmeleri halinde en fazla 1 ay ek süre verilecek. Diğer taraftan, "Maden Kanunu"nda da değişiklik yapılıyor. Ruhsat bedeli tanımında yer alan çevre ile uyum teminatı çıkarılıyor ve rehabilitasyon için alınan bedel ayrıca düzenleniyor. Şirketlerden alınan ruhsat bedeli, ilgili firmaya verilen ruhsatın süresi, işletilen maden sayısı, içeriği ve kapladığı alanın büyüklüğüne göre belirlenecek ve alınacak bedel ocak ayının sonuna kadar tahsil edilecek. Öte taraftan elde edilecek bedelin yüzde 30'u Maden Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) bütçesine, yüzde 70'i ise genel bütçeye eklenecek.

Taşınacak zeytin ağaçlarından istenilen düzeyde verim alınamaması halinde ilave 1 zeytin ağacı daha dikilecek

Kanunla zeytinlik alanlarda ülkenin elektrik ihtiyacına yönelik sınırlı maden faaliyetlerine izin veriliyor. Ancak yürütülen madencilik faaliyetlerinde zeytin ağaçlarının taşınması veya eş değer zeytinlik kurulması şartı getiriliyor. Zeytin ağaçlarının taşınmasının mümkün olmadığı durumlarda ise ilgili sahada madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine kamu yararı dikkate alınarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca izin verilebilmesi için iznin öncesinde, aralarında biyolog ve ziraat mühendisinin de bulunduğu uzman kişilerden alınan görüşler doğrultusunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca belirlenecek alanda dikim normlarına uygun, faaliyet yürütülecek alan ile eş değer büyüklükte izin verilecek. Genel Kurul'da AK Parti grubunun verdiği önerge ile taşınacak zeytin ağaçlarından istenilen düzeyde verim alınamaması halinde ilave 1 zeytin ağacı daha dikilecek. Maden sahalarının bulunduğu ilçe ve il sınırlarına öncelik verilmek suretiyle zeytin sahası tesis edilmesi zorunlu olacak. Ayrıca bu alanlarda alınacak rehabilitasyon bedeli 2 kat olarak tahsil edilerek çevresel telafi yükümlülüğü artırılacak. Çevreyle uyum teminatlarını teminat mektubu ile vermiş olan yatırımcılara, bu teminatı 1 yıl içinde nakden yatırma zorunluluğu getirilecek. Süre sonunda yükümlülüğünü yerine getirmeyen yatırımcıların teminat mektupları nakde çevrilip, rehabilitasyon hesabına aktarılacak. Bu düzenleme ile çevresel taahhütlerin güvence altına alınması hedefleniyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Çevresel Etki Değerlendirme, Madencilik, Politika, Ekonomi, Zeytin, Enerji, Tarım, Çevre, Hukuk, Maden, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Politika Zeytinlik Yasası TBMM'de Kabul Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı!
Şezlong yeri kavgasında güvenlik görevlisi baltalı saldırıda hayatını kaybetti Şezlong yeri kavgasında güvenlik görevlisi baltalı saldırıda hayatını kaybetti
Irak’tan tarihi “petrol“ kararı Tamamı devlete verilecek Irak'tan tarihi "petrol" kararı! Tamamı devlete verilecek
Galatasaray’da 4 ayrılık hazırlığı birden Galatasaray'da 4 ayrılık hazırlığı birden
Sosyal medya fenomeni ’Çello Mustafa’ hayatını kaybetti Sosyal medya fenomeni 'Çello Mustafa' hayatını kaybetti
Galatasaray, Florya arazisi için yapılan anlaşmayı KAP’a bildirdi Galatasaray, Florya arazisi için yapılan anlaşmayı KAP'a bildirdi
Trabzonsporlu Denis Draguş’un yeni takımı belli oldu Trabzonsporlu Denis Draguş'un yeni takımı belli oldu
Arda Turan: Şampiyonlar Ligi’ni, La Liga’yı ve UEFA Kupası’nı kazanmak istiyorum Arda Turan: Şampiyonlar Ligi'ni, La Liga'yı ve UEFA Kupası'nı kazanmak istiyorum
Tutuklu eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık için Adli Tıp’tan karar Tutuklu eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık için Adli Tıp'tan karar
Boksör, esnafı dükkanında öldüresiye darbetti Boksör, esnafı dükkanında öldüresiye darbetti
MEB’den 10 Kasım iddialarına net yanıt MEB'den 10 Kasım iddialarına net yanıt

17:11
Zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasını öngören kanun teklifi Meclis’te kabul edildi
Zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasını öngören kanun teklifi Meclis'te kabul edildi
17:05
Suriye yönetimi, çatışmaların devam ettiği Süveyda’da yeniden konuşlanmaya başladı
Suriye yönetimi, çatışmaların devam ettiği Süveyda'da yeniden konuşlanmaya başladı
15:07
Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen 93 yaşında hayatını kaybetti
Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen 93 yaşında hayatını kaybetti
14:50
Kübra Güran Yiğitbaşı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı mı oluyor
Kübra Güran Yiğitbaşı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı mı oluyor?
14:28
Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir’in sınav sonucu belli oldu İşte tutturduğu bölüm
Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir'in sınav sonucu belli oldu! İşte tutturduğu bölüm
22:30
CHP Kurultayı davasında ’mahkeme’ krizi Son sözü AYM söyleyecek
CHP Kurultayı davasında 'mahkeme' krizi! Son sözü AYM söyleyecek
21:49
Ankara’da yağış kabusu Sular bir aracı böyle sürükledi
Ankara'da yağış kabusu! Sular bir aracı böyle sürükledi
21:31
Sokak ortasında birbirlerine kurşun yağdırdılar: 2 yaralı
Sokak ortasında birbirlerine kurşun yağdırdılar: 2 yaralı
20:57
Ayşe Tokyaz cinayetinde şok eden itiraf 3 kişiye 100 bin lira teklif etmiş
Ayşe Tokyaz cinayetinde şok eden itiraf! 3 kişiye 100 bin lira teklif etmiş
20:15
Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen entübe edildi
Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen entübe edildi
19:59
İş makinesinin altında kalan kadın hayatını kaybetti
İş makinesinin altında kalan kadın hayatını kaybetti
19:51
Fenerbahçe ve Beşiktaş derken Kerem Aktürkoğlu’na dev talip
Fenerbahçe ve Beşiktaş derken Kerem Aktürkoğlu'na dev talip
19:46
Vali Aygöl, çiğ köfteyi tatlıya bağladı
Vali Aygöl, çiğ köfteyi tatlıya bağladı
19:43
Fenerbahçe’den Rashford’a rekor teklif
Fenerbahçe'den Rashford'a rekor teklif
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2025 17:41:14. #7.11#
SON DAKİKA: Zeytinlik Yasası TBMM'de Kabul Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.