Zirai Don ve Kadına Şiddet Meclis'te Gündemde

DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek ve Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Çiftyürek, TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonunun hafta sonu birçok ilde saha incelemesinde bulunduğunu belirtti.

Üreticilerin kendilerine bu yılki zirai donun süresi ve oluş saati itibarıyla diğerlerinden farklı olduğunu söylediğini aktaran Çiftyürek, zirai donun nedenlerine yönelik bir çalışma yapılmasını istedi.

Çiftyürek, zirai donun arıcılığı da etkilediğini ve arı popülasyonunda azalmalara neden olduğunu dile getirdi. Bu durumun tozlanmayı da etkileyeceğini vurgulayan Çiftyürek, buna ilişkin önlem alınmasını istedi.

Zirai dondan etkilenen iller için 2025'in kayıp olduğunu, 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin de üreticinin kaygısının bulunduğunu söyleyen Çiftyürek, üreticilerin zararların karşılanmasını ve bu durumdan olumsuz yönde etkilenen mevsimlik tarım işçilerine yönelik yardım paketi açıklanmasını istedi.

DEM Parti Erzurum Milletvekili Beştaş ise 2025 yılının ilk çeyreğine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "2025 yılının ilk çeyreğinde, Türkiye'de kadına yönelik şiddet vakaları artık alarm verici boyutlara ulaşmıştır. 1 Ocak- 23 Nisan tarihleri arasında basına yansıyan verilere göre, 98 kadın öldürüldü. 156 kadın 'şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti' diye kayıtlara geçti. 207 kadın şiddet ve yaralamaya maruz kaldı." ifadelerini kullandı.