Zonguldak'a yeni otobüs terminali projesi tanıtıldı - Son Dakika
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Politika

Zonguldak'a yeni otobüs terminali projesi tanıtıldı

Zonguldak\'a yeni otobüs terminali projesi tanıtıldı

Cumhur İttifakı Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, eski demir ambarları mevkiinde yapılması planlanan şehirlerarası otobüs terminali projesinin yerinde tanıtımını yaptı. Terminalin modernize edilerek şehir trafiğini rahatlatmayı hedeflediklerini belirten Alan, aynı zamanda çok amaçlı salonlar ve katlı otoparkın da bulunacağını söyledi.

08.03.2024 12:31  Güncelleme: 12:32
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Cumhur İttifakı Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, eski demir ambarları mevkiinde yapılması planlanan şehirlerarası otobüs terminali projesinin yerinde tanıtımını yaptı.

AK Parti ve MHP'li yöneticilerin de katıldığı eski demir ambarları mevkiinde terminal projesi tanıtımında konuşan Zonguldak Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Ömer Selim Alan, "2024-2029 projeksiyonunda açıkladığımız yedi projeden üçüncüsünün yerindeyiz. Yeni terminal projemizi yerinde sizlere müjdeliyoruz. Terminal Modernize ediyoruz. Yeniliyoruz. Ankara girişindeki eski demir ambarları bölgesine alıyoruz. Böylece şehir trafiğini biraz daha rahatlatmayı planlıyoruz. İnşallah hem esnaflarımız için hem de yolculuk yapacak vatandaşlarımız için ulaşım daha kolay hale gelecek. Mevcut terminalimizin hepiniz biliyorsunuz. İnşallah orayı da boşalttıktan sonra hem şehrimizin çok amaçlı bir salona ihtiyacı olduğunu hepimiz iyi biliyoruz. İnşallah katlı otopark ve üzerine de iki kat çok amaçlı hamlarımız olacak. Kongreler yapacağız, sunumlar yapacağız, nikahlar yapacağız, düğünler yapacağız Bu anlamda ne yazık ki eksiğimiz var. Dün itibariyle on bir yıllardan sonra biliyorsunuz belediye sinemamızı açtık. İnşallah vatandaşlarımızın uygun fiyatlarla belediye güvencesiyle, devlet güvencesiyle rahat rahat organizasyonlarını, etkinliklerini, düğünlerini, nikahlarını yapacakları iki salonumuz daha olacak. Hem yeni projemiz hem de mevcut tembelin bulunduğu yerdeki çok amaçlı salonlar ve katlı otoparkımız Zonguldak'ımıza ve bütün hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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