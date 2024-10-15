Zonguldak'ta Maden Arama Protestosu

Politika

CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, Batı Karadeniz'de bazı şirketlere verilen maden arama ruhsatlarının yöre halkı tarafından protesto edildiğini söyledi.

Ertuğrul, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Zonguldak'ta yaşanan bazı sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zonguldak İl Özel İdaresi tarafından mülakat sistemiyle 30 kişinin işe alındığını kaydeden Ertuğrul, haftalar öncesinden işe alınacak isimlerin belirlendiği yönünde iddiaların gündeme geldiğini belirtti.

Ereğli- Alaplı karayolu plajlar mevkisinde sağanak yağışlar sonrasında yeni yapılan istinat duvarının çöktüğünü anlatan Ertuğrul, bu istinat duvarının daha önceki çökme nedeniyle yeni yapıldığını hatırlatarak bu ihaleleri kimin yaptığını ve denetlediğini sordu.

Alaplı Fındıklı köyü, Devrek Ahmetoğlu köyü ve Akçakoca Kaplan Dede Dağı'nda şirketlere maden arama ruhsatı verildiğini kaydeden Ertuğrul, bu kararlar üzerine yöre halkının protestolara başladığını anlattı.

Ertuğrul, "Her tarafı yemyeşil, zümrüt gibi olan Batı Karadeniz ormanları adeta talan ediliyor. Cumhuriyet tarihinde ormanlık alanlarda maden aramasına yönelik ruhsatların yüzde 50'si son 10 yılda verildi." diye konuştu.