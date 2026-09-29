AİÇÜ Rektörü Gülçin, Erasmus+ Kültür Muhafızları projesinde gençlerle buluştu - Son Dakika
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AİÇÜ Rektörü Gülçin, Erasmus+ Kültür Muhafızları projesinde gençlerle buluştu

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AİÇÜ Rektörü Gülçin, Erasmus+ Kültür Muhafızları projesinde gençlerle buluştu
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Erasmus+ Kültür Muhafızları Projesi kapsamında Romanya, Portekiz, İspanya, Yunanistan ve Türkiye'den gelen gençler, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin ile bir araya geldi. Gülçin, Erasmus+ projelerinin gençlere uluslararası deneyim ve iş birliği fırsatları sunduğunu belirtti.

Üniversitemizde, Avrupa Birliği Erasmus+ Gençlik Değişimleri (KA152-YOU) kapsamında gerçekleştirilen “ Kültür Muhafızları” Projesi çerçevesinde farklı ülkelerden gelen öğrenciler, Rektörümüz Prof. Dr. İlhami Gülçin ile bir araya geldi. Romanya, Portekiz, İspanya, Yunanistan ve Türkiye’den gençlerin katıldığı buluşmada Rektörümüz Prof. Dr. İlhami Gülçin, öğrencilerle sohbet ederek üniversitemizin akademik, bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetleri hakkında bilgi verdi. 

Gençlere “Üniversitemize ve Türkiye’nin Zirvesi Ağrı’ya hoş geldiniz” diyerek hitap eden Prof. Dr. Gülçin, farklı ülkelerden gençleri AİÇÜ’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Kültürün insanlık için taşıdığı öneme dikkat çeken Prof. Dr. Gülçin, farklı toplumların birbirini tanımasında ve ortak bir anlayış geliştirmesinde kültürel etkileşimin önemli bir rol oynadığını ifade etti.

Prof. Dr. Gülçin, kültürel mirasın korunmasının ve gelecek nesillere aktarılmasının insanlığın ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı.Gençlerin sorularını da yanıtlayan Rektörümüz Prof. Dr. İlhami Gülçin, Erasmus+ projelerinin gençlere farklı kültürleri tanıma, uluslararası deneyim kazanma ve yeni iş birlikleri geliştirme açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirtti. 

“Kültür Muhafızları” Projesi Proje yürütücülüğünü Dr. Öğr. Üyesi Emre Seyrek’in üstlendiği projede; Öğr. Gör. Füdeyil Bulut, Doç. Dr. Abdulselami Sarıgül, Doç. Dr. Pınar Baykan ve Dr. Öğr. Üyesi Alican Kaya görev aldı. Proje kapsamında kültürel mirasın korunması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda farkındalığın artırılmasına yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Proje ile farklı ülkelerden gençlerin bir araya gelerek kültürlerarası etkileşimin ve uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesi hedeflendi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
Kültür SanatYunanistanPortekizTürkiyeİspanyaRomanyaKültürEğitimSon Dakika

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