Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, yapımı devam eden Tıp Fakültesi binasını ziyaret ederek inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

Üniversite üst yönetimi ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Akgün’ün de eşlik ettiği ziyarette, inşaat alanını gezen Rektör Prof. Dr. İlhami Gülçin, çalışmaların mevcut durumu ve projenin ilerleyişi hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Tıp Fakültesi binasının üniversitenin sağlık alanındaki eğitim, öğretim ve araştırma altyapısına önemli katkılar sağlayacağını belirten Rektör Gülçin, projenin planlanan hedefler doğrultusunda tamamlanması için yürütülen çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.

Haber: Servet Arslan