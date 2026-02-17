Uyuşturucu testi pozitif çıkan Reynmen'den yeniden analiz talebi - Son Dakika
Reynmen

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Reynmen'den yeniden analiz talebi

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Reynmen\'den yeniden analiz talebi
17.02.2026 14:19  Güncelleme: 14:32
Pozitif çıkan uyuşturucu testi sonrası Reynmen, yeniden test yaptıracağını açıkladı. Ayrıca Reynmen, asılsız haberlere itibar edilmemesini belirtti.

Geçen haftalarda ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Reynmen’in test sonucu pozitif çıktı.

Sanatçı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada hukuki haklarını kullanarak bağımsız bir yeniden analiz talebinde bulunduğunu duyurdu:

“Bilimsel yöntemlerle yapılacak bağımsız ve doğrulayıcı incelemeler neticesinde gerçeğin ortaya çıkacağına olan güvenimiz tamdır. Sürecin sağlıklı yürütülmesi adına resmi makamların değerlendirmesini bekliyoruz. Lütfen asılsız haberlere itibar etmeyiniz.”

Reynmen’in açıklaması, hem takipçileri hem de magazin gündeminde geniş yankı buldu.

TEST SONUÇLARI BELLİ OLDU

31 Ocak'ta, Uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında komedyen Hasan Can Kaya ve Reynmen olarak tanınan Yusuf Aktaş'ın da olduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında gözaltı kararı verilen bazı sanal medya ünlülerinin ise yurt dışında olduğu belirlendi. Gözaltına alınanlar saç ve kan örneği alınması için Adli Tıp Kurumu'na getirildi. İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda (ATK) kan, saç, idrar ve tırnak örnekleri alınan 5 kişinin uyuşturucu testi sonuçları açıklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, kan, saç, idrar ve tırnak örnekleri alınan 5 şüpheliyle ilgili ATK tarafından rapor hazırlandı.

4 kişinin testi pozitif çıktı

Buna göre, Yusuf Aktaş (Reynmen), Emirhan Çakal, Mert Eren Bülbül, Ahmet Can Dündar'ın uyuşturucu test sonuçlarının pozitif olduğu belirlendi.

Raporda, Barış Murat Yağcı'nın test sonuçlarının ise negatif olduğu tespit edildi.

