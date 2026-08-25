Ağrı'da Mevlit Kandili Kutlaması - Son Dakika
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Ağrı'da Mevlit Kandili Kutlaması

Ağrı\'da Mevlit Kandili Kutlaması
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İl Sağlık Müdürü Acu ve Başhekim Karabulut, hastalar ve personelle Mevlit Kandili'ni kutladı.

Ağrı İl Sağlık Müdürümüz Dr. Mehmet Acu ve Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Burcu Özen Karabulut, hastanede tedavi gören hasta ve hasta yakınlarıyla bir araya gelerek Mevlit Kandili’ni kutladı.

Hasta ve hasta yakınlarının kandilini tebrik eden İl Sağlık Müdürümüz Dr. Mehmet Acu ve Başhekimimiz Dr. Öğr. Üyesi Burcu Özen Karabulut, bu mübarek gecenin sağlık, huzur, bereket ve hayırlara vesile olması temennisinde bulundu, Sağlık Müdürü Acu, daha sonra Müdürlük personelini ziyaret ederek çalışma arkadaşlarımızla bir araya geldi.

Ağrı'da Mevlit Kandili KutlamasıZiyaret kapsamında personelimizin Mevlit Kandili’ni kutlayan İl Sağlık Müdürümüz Dr. Mehmet Acu, bu mübarek gecenin sağlık, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu, Personele kandil simidi dağıttı."Mevlit Kandili’nin tüm personelimize, hemşerilerimize ve İslam âlemine hayırlar getirmesini diliyorum" dediAğrı'da Mevlit Kandili Kutlaması

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu

Mevlit Kandili, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bakanlığı Ağrı'da Mevlit Kandili Kutlaması - Son Dakika

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