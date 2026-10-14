09.53'te Eskişehir mahreçli haberin bir karesi iptal edildi, aboneler bilgilendirildi

09.53'te Eskişehir mahreçli haberin bir karesi iptal edildi, aboneler bilgilendirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Saat 09.53'te Eskişehir mahreçli olarak servis edilen ve acil hastalara müdahale ile bilimsel çalışmaları konu alan haberin bir karesi kaynağından iptal edildi. Özür dilenerek haberde an itibarıyla mevcut fotoğrafların kullanılması konusu abonelerin dikkatine sunuldu.
Bugün saat 09.53'te Eskişehir mahreciyle servis edilen " Bir yandan acil hastalara müdahale ederken, diğer yandan bilimsel çalışmalar yürütüyor" başlıklı haberin bir karesi kaynağından iptal edilmiştir. Özür diler, haberde an itibariyle mevcut bulunan fotoğrafların kullanılması hususunu abonelerimizin dikkatine sunarız.
Kaynak: İHA
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