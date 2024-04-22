10 Yaşındaki Engelli Çocuğun Teşhisi ve Tedavisi İçin Yardım Kampanyası Başlatıldı

Sağlık

Çocuklarının hastalığına teşhis konulup, tedavi ettirmek istiyorlar

10 yaşındaki yüzde 100 engelli raporu bulunan Metehan'ın ailesi, çocuklarının hastalığına teşhis konulmasını, okula gidip oyun oynamasını istiyor

ORDU - Ordu'da yaşayan evli çift, 10 yaşındaki çocukları Metehan'a tam anlamıyla teşhis konulup, tedavi edilmesini istiyor. Serebral palsi hastası olduğu düşünülen çocuk, akranları gibi yürüyüp oynayamadığı gibi şırınga ile özel mama ile besleniyor, sürekli olarak yatakta hareketsiz duruyor.

Altınordu ilçesinde yaşayan Nazmiye-Durmuş Bodur çifti, 11 yıl önce aldıkları bebek haberiyle mutlu oldu. Anne karnında yapılan kontrollerde hiçbir sorun görülmeyen ve dünyaya gelen bebeğe 'Metehan' adı verildi. Çift, yaklaşık 5 aylık olan bebeklerinin herhangi bir tepki vermediğini ve akranları gibi göz teması kurmadığını fark edince hasta olabileceğini düşündü.

Yüzde 100 engelli raporlu

Farklı hastanelerde ameliyat da olan ve şuanda 10 yaşında olan Metehan'a doktorlar tam olarak teşhis koyamadı, tedavi de edemedi. Aile, yüzde 100 engelli raporu bulunan çocuklarının hastalığına teşhis koyup tedavi edebilecek bir doktor bulabilmek istiyor.

Ayrıca Metehan'ın yatak yerine dik durabilmesi için dik durma sehpası gerekiyor. Bu nedenle Ordu Valiliği'nin izni ile yardım kampanyası başlatıldı. 100 bin TL olan sehpanın fiyatını karşılamayı durumlarının olmadığını söyleyen aile, bu konuda destek beklediklerini, kampanyanın 5 ay süresinin kaldığını belirtiyor.

"Henüz net bir teşhisi yok"

Anne Nazmiye Bodur, "Oğlum Metehan 10 yaşında, ağır engelli raporu var ve doğuştan bu şekilde. Yutma refleksi olmadığı için karnından besleniyor. Henüz net bir teşhisi yok, bunun için Ankara'ya gidip geliyoruz. Fizik tedavi dışında da bir tedavisi yok, epilepsisi de var. Teşhisi olmadığı için hastalığının adı yok, bu nedene iletişime geçebileceğim bir aile de yok" diye konuştu.

"Adı olmayan bir hastalık da olabilirmiş"

Son olarak Ankara'da bir test yaptırdıklarını ve orada da hastalığa dair bir şey çıkmadığını kaydeden Bodur, "Söylediklerine göre dünyada adı bilinmeyen bir hastalık da olabilirmiş. Hiçbir fiziksel hareket yapamıyor, sürekli olarak yatıyor. Kimi zaman söylenenlere gülüyor, tepki veriyor" ifadelerine yer verdi.

"Dik durması organları için gerekli"

Metehan için dik durma sehpası almak istediklerini, bunun için Ordu Valiliği izniyle bir yardım kampanyası başlatıldığını aktaran anne Nazmiye Bodur, şunları söyledi:

"Bu sehpa da 100 bin TL civarında. Oğlumun sürekli yatağa bağlı kalmasını istemiyorum. Henüz tanısı olmadığı için tedavisinin olup olmadığı bilinmiyor. Şuan kampanyamızın 5 ayı kaldı, doktorları, Metehan'ın dik durmasının organları ve kendisi için daha iyi olacağını söylediler. Yaşıtları şuanda okula gidiyor ama Metehan evde.