10 yaşındaki köpek idrar kesesinden 8 santimlik taş çıkartıldı

Sağlık

8 santimlik taş insandan değil, 10 yaşındaki 'Fındık' isimli köpekten çıktı

İdrar kesesini kaplayan taşı alınan 'Fındık' sağlığına kavuştu

Prof. Dr. Sadık Yayla:

"Taş keseyi tamamen dolduracak kadar büyümüştü"

DİYARBAKIR - İdrarını sancılı ve kanlı yaptığı için sahibi tarafından Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine götürülen "Fındık" isimli Cocker Spaniel cinsi köpeğinin idrar kesesinden 8 santimlik taş operasyonla alındı.

Diyarbakır'da 10 yaşındaki köpeği Fındık'ın sancılı ve kanlı idrar yaptığını fark eden sahibi, köpeğini hayvan hastanesine götürdü. Röntgeni çekilen Fındık'ın idrar kesesinde, eni 8, boyu 5 santim olan iri taş olduğu belirlendi. Fındık'ın idrar kesesini dolduran taş, operasyon sonucu çıkartıldı.

Operasyon hakkında bilgi veren Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Sadık Yayla, bu boyutta bir taşa nadiren karşılaştıklarını söyledi.

Taşın neredeyse kesenin tamamını doldurduğunu belirten Prof. Dr. Yayla, "Ameliyat için hastanemize gelen fındık isimli köpeğin idrar kesesinde taşı vardı. İdrar kesesinde taş olduğu bulgularıyla zaman zaman karşılaşıyoruz ama bu boyutta taş nadir karşılaşılan bir durum. Yaklaşık 8 ve 5 santimetre ebatlarında bir taşı vardı. Hayvanın kendisi de yaklaşık 10 kilogram. Neredeyse kesenin tamamını bu taş doldurmuştu" dedi.

Fındık'ın sağlık durumunun iyi olduğunu dile getiren Yayla, "Fındık isimli köpeğin şikayeti sancılı ve kanamalı idrardı. O yüzden ameliyat önerdik. Tedavisi de ancak ameliyatla mümkündü. Ameliyatımız çok güzel geçti. Taşı da çıkardık. Şu an hayvanın durumu iyi. Taburcu işlemlerini başlatacağız. Fındık, 10 yaşında bir köpekti. Hasta sahibi 3 yıl önce taşı fark etmiş. Ama anesteziden kaynaklı geciktirmiş. Dolayısıyla taş keseyi tamamen dolduracak kadar büyümüştü" ifadelerine yer verdi.