112 Acil Sağlık Çalışanları Saha Araştırması Sonuçları - Son Dakika
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Sağlık

112 Acil Sağlık Çalışanları Saha Araştırması Sonuçları

112 Acil Sağlık Çalışanları Saha Araştırması Sonuçları

Araştırmaya göre, 112'ye gelen her 4 çağrıda 1'i asılsız. Çalışanlar iş yükünün azaltılmasını talep ediyor.

18.04.2025 11:52
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SAĞLIK-Sen tarafından gerçekleştirilen 112 Acil Sağlık Hizmetleri Çalışanlarının Çalışma Şartları Saha Araştırması'nın sonuçları yayımlandı. Araştırmaya istasyonlardan ve komuta kontrol merkezlerinden toplam bin 364 çalışan katıldı. Araştırmaya göre, komuta kontrol merkezlerinde çalışanların yüzde 53,1'i gelen aramaların yüzde 25'inden fazlasının asılsız ya da acil olmayan aramalar olduğunu dile getirdi. Bu veride gösteriyor ki 112'ye gelen her 4 çağrıdan 1'i asılsız ya da acil değil.

Yapılan araştırma sonucunda istasyonlarda görev yapan 112 çalışanlarının günlük ortalama 10'dan fazla vakaya çıktığı belirlendi. Araştırmada en çok dikkat çeken konu 112'ye yapılan asılsız ihbarlar oldu. Komuta kontrol merkezlerinde çalışanların yüzde 53,1'i gelen aramaların yüzde 25'inden fazlasının asılsız ya da acil olmayan aramalar olduğunu dile getirdi. Bu veride gösteriyor ki 112'ye gelen her 4 çağrıdan 1'i asılsız ya da acil değil. Öte yandan vakaya giden 112 çalışanlarının yüzde 98,7'si ise acil olmayan vakalara gittiklerini ifade etti. Yemek ücretlerinin düşük olması araştırmada dikkat çeken bulgular arasında yer aldı. Çalışanların yüzde 94,4'ü alınan yemek ücretlerinin yetersiz bulduklarına vurgu yaptı. 112 çalışanlarının yüzde 63,2'si diğer sürücülerin hatalarından ve yol verilmemesi gibi nedenlerden dolayı ambulansla vakaya giderken trafik kazası yaptıklarını kaydetti.

Öte yandan katılımcıların yüzde 75,1'i Komuta Kontrol Merkezlerinde yeterli istihdamın yapılması gerektiğini söyledi ve iş yüküne karşı yeterli istihdamın yapılması gerektiğine dikkat çekti. Araştırmadan elde edilen bulgular sonucunda Sağlık-Sen, 112 acil sağlık hizmetlerindeki yoğunluğu azaltacak önerilerde bulundu. 112 ekiplerinin gerçek hastaya ulaşabilmesi için 112'ye gelen çağrılar içinde vaka elemesinin yapılması gerektiğine dikkat çekilerek, "112 çalışanlarının yükünü hafifletmek ve sürdürülebilir bir sistem için objektif kriterlerle puanlama sisteminin uygulandığı vaka eleme sistemine geçilmelidir. Dişi ağrıyan, dizi sızlayan hastaya ambulans gitmemelidir. Aksi takdirde kalp krizine, trafik kazasına gidecek ambulans bulamama sorunu ile karşılaşılacak" denildi.

Yapılan araştırmada 112 çalışanlarından yaşanan sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazmaları istendi. Katılımcıların önerilerinden derlenerek elde edilen sonuçların bazıları şunlardır;

"112 çalışanlarının gerçek hastaya ulaşabilmesi için halkı bilinçlendirici adımlar atılmalı, sağlık okuryazarlığı konusunda 112'ye ayrı bir önem verilmeli. Vaka bildirimi yapılırken soğukkanlı olunmalı, adres bilgileri ve vaka konusunda bilgiler detaylıca verilmeli. Ambulanslara yol vermeyenlere karşı daha sıkı denetimler yapılmalı. Trafikte ambulansın yaşadığı sorunların ortadan kaldırılması için kamu spotları gibi çeşitli farkındalık çalışmaları yapılmalıdır. Vakaya müdahale edilirken ambulans ekibine vatandaşlar tarafından kolaylık sağlanmalı. Gerek komuta merkezi ve gerekse istasyonların iş yükünün azaltılmasına yönelik önlemler alınmalı, yoğun bölge ve istasyonlarda istihdam sağlanmalı, gerekli yerlerde ek istasyonlar kurulmalıdır. Gerek komuta merkezi gerekse istasyonların fiziki koşulları ve kullanılan ekipmanlar düzenlenmeli, iş sağlığı ve güvenliğine uygun ve çalışanlar için ergonomik hale getirilmelidir. İstasyon temizliği başta olmak üzere, çalışma ortamlarının hijyeninin sağlanması, istasyon temizliğinin kadrolu ya da anlaşmalı temizlik çalışanları tarafından yapılmalıdır. Yemek ücretleri artırılmalıdır. 112 kıyafetleri mevsime, bölgeye, bedene uygun şekilde uyarlanmalıdır. Ambulansların park yerleri hızlı giriş-çıkışa uygun hale getirilmeli, ambulans temizliği için gerekli zaman ve ortam oluşturulmalıdır. Kilometresi çok yüksek olan ambulanslar yenilenmelidir. 112 çalışanlarının teşvik ek ödemeleri ve nöbet ücretleri artırılmalı, gece çalışmalarının karşılığında Gece Çalışma Tazminatı ödenmeli."

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Kaynak: DHA

Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık 112 Acil Sağlık Çalışanları Saha Araştırması Sonuçları - Son Dakika

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SON DAKİKA: 112 Acil Sağlık Çalışanları Saha Araştırması Sonuçları - Son Dakika
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