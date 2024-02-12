Sağlık

17 yaşındaki genç 20 dakikalık müdahale ile hayata döndü

MUŞ - Muş'un Bulanık ilçesinde kalp rahatsızlığı olan 17 yaşındaki hasta, uçak ambulans ile Adana'ya sevk edildi.

Kalbi durmuş olarak Bulanık Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirilen 17 yaşındaki bir hasta acil servis ekibi tarafından hemen müdahale edilerek 20 dakika boyunca kalp masajı uygulanarak hayata döndürüldü.

Bulanık ilçesinde yaşanan acil bir durum, sağlık ekiplerini harekete geçirdi. 17 yaşındaki bir genç, ani bir sağlık sorunuyla Bulanık Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirildi. Yapılan müdahaleler sonucunda hastada tekrara nabız alınmasıyla entübe edilerek Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan müdahalelerin ardından hasta hava ambulansıyla Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanın sağlık durumu hakkında detaylı bilgi verilmezken, sağlık ekiplerinin titizlikle müdahale ettiği ve hasta için gerekli tüm önlemlerin alındığı belirtiliyor.

Olayla ilgili detaylar henüz netlik kazanmazken, hastanın sağlık durumuyla ilgili gerekli bilgilendirmelerin yapılacağı belirtildi.