2,5 Yaşındaki İbrahim Mevlüt İçin Organ Bağışı Kampanyası Başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

2,5 Yaşındaki İbrahim Mevlüt İçin Organ Bağışı Kampanyası Başlatıldı

2,5 Yaşındaki İbrahim Mevlüt İçin Organ Bağışı Kampanyası Başlatıldı

Ankara'da kalp yetmezliği tedavisi gören ve kalp nakli bekleyen 2,5 yaşındaki İbrahim Mevlüt Tunç için organ bağışında farkındalık oluşturmak amacıyla imza kampanyası başlatıldı. İbrahim'in ailesi, binlerce çocuğun kalp nakli beklediği Türkiye'de organ bağışı konusunda duyarlılık çağrısı yaparak, internet üzerinde imza kampanyası düzenledi.

11.07.2024 12:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANKARA'da, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kalp yetmezliği tedavisi gören ve kalp nakli bekleyen İbrahim Mevlüt Tunç (2,5) için, organ bağışında farkındalık oluşturmak amacıyla imza kampanyası başlatıldı.

Afyonkarahisar'da Nuray ve Ali Tunç çiftinin 2,5 yıl önce dünyaya gelen oğulları İbrahim Mevlüt'e 'kalp yetmezliği' teşhisi koyuldu. İbrahim'e, 4 aylıkken düzensiz çalışan kalbi için anjiyo yapıldı, 1 yaşında kalp pili takıldı. Rahatsızlığı devam eden İbrahim, ailesi tarafından Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan İbrahim, kalp nakli için sıraya alındı. Aile, organ bağışı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla internet üzerinde imza kampanyası başlattı. Kampanyaya, yaşam mücadelesi veren İbrahim için kısa sürede 6 bin kişi katıldı.

'BİZ EVLADIMIZA ŞİFA ARIYORUZ'

Baba Ali Tunç, oğluna nakil yapılması gerektiğini söyleyerek, "Bizim insanlardan tek bir isteğimiz var, bağış konusunda duyarlı olmaları. Kalp nakli bekleyen binlerce çocuk var. Sadece bizim burada gördüğümüz 10-15 kişi evladı için nakil bekliyor. ve Türkiye'nin kaç tane hastanesi var. Oralarda bir sürü kalp nakli bekleyen çocuklarımız var, evlatlarımız var, büyüklerimiz var. Bu hastalık bir anda gelişebilen, anlık görülebilen bir hastalık ve yakanıza yapıştığı zaman sizi bırakmıyor. 2,5 yıldır biz bu rahatsızlığın içindeyiz. Ailemiz perişan oldu. 3 tane daha kız çocuğum var. Onlar memlekette perişan. Biz burada perişanız. İşimiz gücümüz, her şeyimiz bitti. Evladımız için şifa arıyoruz. İnsanların organ bağışı konusunda duyarlı olmasını istiyoruz. İmza kampanyası başlattık, insanların dikkatini çekmek istedik. Oğluma kalp bulunması için dua ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Hacettepe Üniversitesi, Kalp Yetmezliği, İmza Kampanyası, Kalp Nakli, Türkiye, Ankara, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık 2,5 Yaşındaki İbrahim Mevlüt İçin Organ Bağışı Kampanyası Başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:31 Fenerbahçe’nin eski sportif direktörü Damien Comolli, tutuklandı Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, tutuklandı
12:25 “Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit“ demişti TÜİK rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkardı "Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit" demişti! TÜİK rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkardı
12:00 Bedelli askerlik ücretine 35 bin TL zam Yeni tutar 217 bin 871 TL olarak belirlendi Bedelli askerlik ücretine 35 bin TL zam! Yeni tutar 217 bin 871 TL olarak belirlendi
11:07 Asgari ücretli ’’Memura var bize yok mu’’ diyor Sizce en çok hangi kesime haksızlık yapılıyor Asgari ücretli ''Memura var bize yok mu?'' diyor! Sizce en çok hangi kesime haksızlık yapılıyor?
11:02 İngiltere’de Türk vekil, Kur’an-ı Kerim’e el basarak yemin etti İngiltere'de Türk vekil, Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti
12:43 Tanal sordu, Önder söze başlar başlamaz mecliste kahkaha koptu Tanal sordu, Önder söze başlar başlamaz mecliste kahkaha koptu
12:01 Edin Dzeko Fenerbahçe’den ayrılıyor mu Mario Branco tartışmalara son noktayı koydu Edin Dzeko Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Mario Branco tartışmalara son noktayı koydu
11:52 Çektiği video viral olunca Türk erkeklerinin talebini de geri çevirmedi Çektiği video viral olunca Türk erkeklerinin talebini de geri çevirmedi
11:44 Kilosu 350 TL’den satılan mavi yemiş üreticinin yüzünü güldürüyor Kilosu 350 TL'den satılan mavi yemiş üreticinin yüzünü güldürüyor
11:27 Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç: CHP ve AK Parti arasındaki fark yüzde 0,3 Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç: CHP ve AK Parti arasındaki fark yüzde 0,3
11:23 Tepki çeken görüntü: Federasyon Başkanı ter silme görevlisi tutmuş Tepki çeken görüntü: Federasyon Başkanı ter silme görevlisi tutmuş
11:18 3 ilimizde binlerce ağaç devrildi, uzman isim endişeli: Bunlar alışık olmadığımız şeyler 3 ilimizde binlerce ağaç devrildi, uzman isim endişeli: Bunlar alışık olmadığımız şeyler
11:16 Çocuğa yapılanı görenler yakaladığı şüpheliyi öldüresiye dövdü Çocuğa yapılanı görenler yakaladığı şüpheliyi öldüresiye dövdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2024 13:19:29. #1.13#
SON DAKİKA: 2,5 Yaşındaki İbrahim Mevlüt İçin Organ Bağışı Kampanyası Başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement