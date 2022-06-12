2 aydır ağrıdan kıvranıyordu, hastaneye kaldırıldı

Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü 2 aydır acı çekip feryat eden genç için harekete geçti

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde zona teşhisi konulduktan sonra yapılan bir iğne ile kolu simsiyah olan ve çektiği ağrıdan dolayı feryat eden 32 yaşındaki Erdal Bostanoğlu için Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti.

Kadirli ilçesine bağlı Sarıtanışmanlı köyünde yaşayan Erdal Bostanoğlu'na geçtiğimiz yıl Lenfoma kanseri teşhisi konuldu. Kanserle mücadele eden ve tedavi süreci devam eden gencin sağ kolunda iki ay önce uyuşukluk başladı ve ağrılı siyah benekler oluştu. Kadirli ilçesindeki bir sağlık kuruluşuna giden Erdal Bostanoğlu'nun koluna bir iğne yapıldı. Yapılan iğnenin ardından ağrıları daha da artan Bostanoğlu'na hastanede Zona hastalığı teşhisi konuldu. Hastanede birkaç gün kaldıktan sonra taburcu olan Erdal Bostanoğlu köyüne döndü, sonra sağ kolu tamamen siyah rengi aldı. Ağrıların şiddeti her geçen gün artan genç, yaklaşık 2 aydır acıdan kıvranıyordu. 24 saat sadece acı çeken Erdal Bostanoğlu'na hiçbir ağrı kesici ise etki etmiyordu. Bostanoğlu'nun durumu İhlas Haber Ajansında haber olarak yer almasının ardından Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti. Kadirli ilçesi Sarıtanışmanlı köyünde kalan Erdal Bostanoğlu ambulansla evinden alınarak Osmaniye Devlet Hastanesi'ne nakledildi. Bostanoğlu'nun tedavisi burada sürecek.