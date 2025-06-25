2 Yaşındaki Çocuk Çivi Yuttu - Son Dakika
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Sağlık

2 Yaşındaki Çocuk Çivi Yuttu

2 Yaşındaki Çocuk Çivi Yuttu
25.06.2025 18:55
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Burdur'da 2 yaşındaki çocuk, yuttuğu çivi Isparta'daki endoskopi ile çıkarıldı. Sağlığına kavuştu.

BURDUR'un Bucak ilçesinde 2 yaşındaki çocuğun yuttuğu 4 santimetre uzunluğundaki çivi, Isparta'da gerçekleştirilen endoskopik işlemle çıkarıldı.

Burdur'da 2 yaşındaki bebeğin çivi yuttuğunu fark eden aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla ailenin bulunduğu adrese sevk edilen sağlık ekipleri, bebeği ambulansla hastaneye kaldırdı. Isparta'daki Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen bebek, endoskopi ve çocuk gastroenteroloji birimi tarafından değerlendirildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı radyolojik görüntüleme ile cismin midedeki yerleşimi saptandı ve endoskopik işlemle yaklaşık 4 santimetre uzunluğundaki çivi çıkarıldı. İşlem sonrası herhangi bir komplikasyon gelişmeyen hasta, izlem amacıyla servise yatırıldı ve kısa süreli takip sonrasında da taburcu edildi.

Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Uzman Dr. Abdülkerim Elmas, yabancı cisim yutmanın özellikle 6 ay ile 3 yaş arası çocuklarda sık görüldüğünü ve bazı durumlarda ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurguladı. Uzman Dr. Elmas, "Özellikle pil, mıknatıs, çivi gibi keskin veya kimyasal maddeler içeren nesneler sindirim sisteminde delinme, enfeksiyon ya da tıkanıklık gibi komplikasyonlara neden olabilmektedir. Aileler küçük çocukların erişebileceği alanlarda bu tür tehlikeli objeleri bulundururken son derece dikkatli olmalı, çocuklarda ani gelişen ağlama, yutma güçlüğü, kusma veya karın ağrısı gibi belirtiler görülmesi halinde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurmalı" diye konuştu.

'ERKEN MÜDAHALE HAYAT KURTARIR'

Uzman Dr. Abdülkerim Elmas, endoskopik yöntemlerle erken dönemde yapılan müdahalelerin komplikasyonların önlenmesi açısından önem taşıdığına dikkati çekti. Aileleri ev ortamında daha dikkatli olmaları konusunda uyaran Elmas, "Çocukların erişebileceği alanlarda çivi, vida, pil, iğne gibi cisimler kesinlikle bırakılmamalı. Oyuncakların parçalanabilir, küçük veya yutulabilir olmamasına dikkat edilmeli. Şüpheli bir durumda ise mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık 2 Yaşındaki Çocuk Çivi Yuttu - Son Dakika

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